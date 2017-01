Sport Nabburg

20.01.2017

1

0 20.01.2017

Nabburg/Schwarzenfeld. Altbekannter Gegner, neue Gegenspieler. Die HSG Nabburg/Schwarzenfeld kennt die TS Herzogenaurach bestens aus vergangenen BOL-Begegnungen und Pokalrunden. Es waren immer enge Spiele.Am Samstag, 19.15 Uhr, treffen die beiden im Sportpark wieder aufeinander.

Neuformierter Kader

Seit dieser Saison ist der Kader der Herzogstädter allerdings neu formiert. Etliche Abgänge mussten die Franken hinnehmen. Allen voran die beiden Wolff-Brüder, die auf den Rückraumpositionen nicht selten die Spiele gewannen. Umso höher ist der aktuell dritte Tabellenplatz einzuordnen - mit nur zwei Punkten Rückstand nach ganz oben.Diesen dritten Platz will sich die HSG unbedingt holen. Mit einem Heimsieg am Samstag würden beide Teams die Plätze tauschen. Nach dem starken Auftritt beim Tabellenführer Forchheim in der Vorwoche ist das Selbstvertrauen bei den Schützlingen von Trainer Daniel Kessler zurück.Allerdings erlaubt die berufliche und private Situation der Spieler aktuell nur eine Trainingseinheit pro Woche, was langfristig definitiv zu wenig ist. Nach drei Siegen in Folge zeigte die Formkurve zuletzt deutlich nach oben. Wenn die Abwehr am Samstag stabil steht und man zu einfachen Kontertoren kommt, sollten die zwei Punkte im Sportpark bleiben.