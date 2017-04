Sport Nabburg

28.04.2017

28.04.2017

Am Samstag endet für die Handballherren der HSG Nabburg/Schwarzenfeld ebenso wie für die restlichen elf Bezirksoberligavereine eine turbulente Saison. Alle Partien des letzten Spieltags werden um 20 Uhr angepfiffen.

Unabhängig von Forchheim und dem Thema Aufstieg wollen wir uns vernünftig in die Sommerpause verabschieden. HSG-Trainer Daniel Kessler

Die HSG gastiert beim fünftplatzierten TS Herzogenaurach. Mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Forchheim ist der Aufstieg für die Oberpfälzer noch möglich. Dass die benachbarten Erlanger gegen Forchheim gewinnen, scheint allerdings sehr unwahrscheinlich. Falls doch, will die HSG zur Stelle sein und muss deswegen ihre eigenen Hausaufgaben gegen die Herzogenauracher erledigen."Unabhängig von Forchheim und dem Thema Aufstieg wollen wir uns vernünftig in die Sommerpause verabschieden", nimmt Trainer Daniel Kessler seine Mannschaft in die Pflicht. Nachdem die Schuhstädter zu Saisonbeginn viele Abgänge hinnehmen mussten, stehen die Chancen zur Revanche für die letztjährige Niederlage gut. Bis auf den verletzten Linkshänder Ebensberger sind alle Mann an Bord und werden auf der Busheimfahrt eine packende Saison "gemütlich" ausklingen lassen. Die HSG Nabburg/Schwarzenfeld setzt einen Bus ein, in dem Spieler sowie Fans zusammen nach Herzogenaurach fahren. Abfahrt ist am Samstag, 29. April, 17.15 Uhr an der Schwarzenfelder Shell-Tankstelle. Pro Person wird für den Bus ein Beitrag von fünf Euro eingesammelt. Anmeldungen bei Felix Fenchl per SMS 0151/24090386.