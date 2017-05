Sport Nabburg

Es war eine souveräne Vorstellung der Handballerinnen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld in eigener Halle: Sie dominierten über 60 Minuten gegen den Mitkontrahenten um den Abstieg, den HC Forchheim, und gewannen mit 27:18.

Aggressive Abwehr

Abschied von Spielerinnen

Hätte das Team in dieser Saison manche Begegnungen so gestaltet wie die letzten beiden, müsste es sich nicht mit einem Relegationsplatz zufriedengeben. Die Abwehr der HSG-Damen funktionierte ab der ersten Minute sehr gut. Die Spielerinnen waren sichtlich motiviert. Überrumpelt durch sehr schnelle Angriffe der HSG lag der HC Forchheim binnen weniger Minuten mit 6:1 zurück.Der HC fand in der Offensive kein Mittel gegen eine sehr aggressive und gut funktionierende Heimabwehr. Ständig drohende Zeitspiele und eine hohe Anzahl von Ballverlusten spielten den Gastgeberinnen in die Hände. Nach 18 Spielminuten stand es bereits 9:3, doch die HSG-Damen verfielen etwas in Hektik. Lücken in der Defensive ließen die Gäste wieder annähern. Doch die Oberpfälzerinnen überzeugten durch Laufbereitschaft. Mit schnell vorgetragenen Angriffen, bei denen meistens die Außenspielerinnen frei zum Zug kamen, bauten sie die Führung aus. Zur Halbzeit stand es für das HSG-Team 14:8. Auch in der zweiten Spielhälfte änderte sich am Verhalten der Nabburgerinnen nicht viel. Die Abwehr agierte auf hohem Niveau und die Offensive überzeugte durch Schnelligkeit. Der HC Forchheim scheiterte an der Torfrau und war unterlegen. Selbst als die HSG-Damen eine doppelte Zeitstrafe in Kauf nehmen mussten, gelang den Gästen kein Tor.Die Oberpfälzerinnen zogen ihre Linie nicht voll durch und ermöglichten den Franken innerhalb von zwei Minuten durch drei Tore zum 19:11 aufzuholen. Die HSG stand immer wieder in Unterzahl auf dem Platz, das beeinträchtigte den Spielfluss nicht. Sie spielte den HC müde. Es gewann eine überragende HSG gegen einen resignierenden HC Forchheim mit 27:18. Vier Spielerinnen der HSG verabschiedeten sich: Ramona Völkl-Simbeck und Theresa Weiherer wechseln zum FC Mintraching. Anna Kovarikova und Anna Heyn beenden ihre Karriere.Torschützen: Ramona Völkl-Simbeck 7, Anna Kovarikova 7/3, Nathalie Fleischmann 5, Carina Czichon 3, Theresa Stubenvoll 2, Anna Stubenvoll, Kerstin Schill und Simone Leuchtenberger je 1