Sport Nabburg

09.02.2017

Nabburg/Schwarzenfeld. Fünf fränkische Teams sind in der BOL vertreten. Gegen alle Mannschaften gewann die Herren der HSG Nabburg/Schwarzenfeld in der Hinrunde - außer gegen den TSV Winkelhaid. Am Samstag um 19.15 Uhr will sich die HSG unbedingt für das ärgerliche Unentschieden im Hinspiel revanchieren und zudem die eigene Serie ausbauen. In den letzten sechs Partien gelangen überzeugende elf Punkte. Problematisch gestaltet sich derzeit allerdings die dünne Spielerdecke. Nur acht Feldspieler stehen am Wochenende zur Verfügung. Außerdem muss Routinier Martin Strejc weiterhin den wegen einer Knieoperation verhinderten Trainer Kessler vertreten. Für das Match selbst gilt der gleiche Vorsatz wie fast immer: Eine stabile Abwehr stellen und über Konter sowie die zweite Welle zu einfachen Toren kommen. Besonderer Fokus gilt den wurfstarken Rückraumschützen der Winkelhaider. Satte 14 Treffer schenkten sie gegen die HSG-Abwehr in der Hinrunde ein und frustrierten Mittelblock und Keeper Florian Sturm im Alleingang. Letztendlich liegt es aber an den Nabburgern selbst, wie die Begegnung verläuft: Spielen sie mit Tempo und Selbstvertrauen, bleiben die zwei Punkte im Sportpark. Denn individuell sind die Gastgeber deutlich besser besetzt.