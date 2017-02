Sport Nabburg

16.02.2017

16.02.2017

Nabburg/Schwarzenfeld. Da man in der Hinrunde gefühlt nur auswärts antreten musste, hat für die Herren der HSG Nabburg/Schwarzenfeld nun den Vorteil, viele Heimspiele in der Bezirksoberliga austragen zu dürfen. Mit Erlangen/Niederlindach gastiert am Samstag, 18. Februar, (Anwurf: 19.15 Uhr) erneut ein Abstiegskandidat im Sportpark.

Wie schwer sich die Nabburger als vermeintlicher Favorit tun, zeigte die letzte Partie gegen Winkelhaid: Die Serie von sechs ungeschlagenen Spielen riss. Aufgrund der dünnen Spielerdecke, helfen Martin und Christoph Gsödl aus, um die Punkte in Schwarzenfeld zu behalten. Zudem kehrt Trainer Daniel Kessler nach überstandener Knie-OP an die Außenlinie zurück. Ein dickes Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Armin Kiener, der sich wohl das Außenband gerissen hat.Die HSG ist vor Niederlindach gewarnt: Die Franken brannten vor einer Woche ein Offensiv-Feuerwerk ab und warfen gegen die HSG Naabtal 40 Tore. Insbesondere die schnelle Mitte kann eine Mannschaft komplett überrollen. Diese muss die HSG stoppen. Die Spielgemeinschaft will den Blick allerdings von der Tabelle lösen und jede Partie für sich annehmen. Es gilt ein erneutes Unterschätzen des Gegners und damit weiter Punktverluste zu verhindern.