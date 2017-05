Sport Nabburg

In Berlin kämpfen in wenigen Tagen die besten Nachwuchsschwimmer der Republik bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften um die Titel. Darunter ist auch eine Nabburgerin.

Für Nele Knutti erfüllte sich vor wenigen Wochen ein Traum: Durch ihre Erfolge bei den süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Ingolstadt qualifizierte sich das 13 Jahre alte Schwimmtalent aus Nabburg zum ersten Mal für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 29. Mai bis 2. Juni im Europasportpark in der Bundeshauptstadt. Dort wird sie dreimal ins Becken springen und über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Brust um eine gute Platzierung kämpfen. Ihr Ziel ist es, über alle drei Strecken das Finale zu erreichen. Besonders über 100 Meter Brust hat sie eine gute Chance, unter die besten Schwimmerinnen Deutschlands im Jahrgang 2003 zu kommen: Nele Knutti wird derzeit in den Bestenlisten des Deutschen Schwimmverbands deutschlandweit als siebtschnellste Schwimmerin dieses Jahrgangs geführt.Hinter diesen Erfolgen steckt natürlich eine Menge harte Arbeit: Vier- bis fünfmal trainiert die Schülerin, die für den SV Weiden an den Startblock geht, jeweils für rund drei Stunden. Nach einer Zeit bei der Nabburger Wasserwacht schloss sich die heute 13-Jährige im Jahr 2012 der Schwimmabteilung des 1. FC Schwandorf an. Mit der Fusion der beiden Schwimmvereine in der Großen Kreisstadt wechselte sie zum SV Weiden. Seit 2013 ist das Schwimmtalent ohne Unterbrechung bei den Bayerischen Meisterschaften am Start.In ihrem Premierenjahr schaffte sie den vierten Platz über 100 Meter Brust. Seit 2015 kämpft sie bei den Süddeutschen Titelkämpfen um das Ticket für die Deutschen Meisterschaften, das sie jetzt gelöst hat.