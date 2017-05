Sport Nabburg

12.05.2017

Nabburg/Neutraubling. 17 Jugendmannschaften aus dem Bezirk Niederbayern/Oberpfalz traten in Neutraubling beim Bezirkswettbewerb der Wasserwacht im Rettungsschwimmen an. Rund 100 jugendliche Rettungsschwimmer reisten aus der gesamten Oberpfalz und Niederbayern an, mit dem Ziel, sich den Weg zur Bayrischen Meisterschaft "freizuschwimmen". Auch sechs Mannschaften der Nabburger und Schwarzenfelder Wasserwacht waren mit von der Partie. Sie hatten sich Ende Februar beim Abteilungsentscheid in Nabburg das Ticket zur Teilnahme gesichert.

Fit in Erster Hilfe

Sieg für Nabburg

Beim schwimmerischen Teil mussten alle teilnehmenden Teams jeweils sechs Schwimmstaffeln bestreiten. Je älter die Teilnehmer waren, desto anspruchsvoller gestalteten sich die einzelnen Staffeln. Die Mannschaften waren in drei verschiedene Alterstufen eingegliedert: Stufe 1 (8 bis 10 Jahre), Stufe 2 (11 bis 13 Jahre) und Stufe 3 (14 bis 16 Jahre). Die Mannschaften lieferten sich spannende Schwimmwettkämpfe und verließen das Bad für den anschließenden Erste-Hilfe-Teil mit teils extrem knappen Punkteabständen.Beim theoretischen Teil des Wettkampfes mussten die jungen Wasserwachtler Fragebögen zu wasserwachtspezifischen Aufgaben beantworten und ihre Erste-Hilfe-Fertigkeiten bei der Lösung verschiedener Aufgaben unter Beweis zu stellen. Nachdem das Wissen schon theoretisch abgefragt worden war, stand zum Abschluss des Wettkampfs noch die praktische Umsetzung auf dem Programm. Nach einem anstrengenden Wettkampftag standen dann am frühen Abend die Ergebnisse fest. Mit 11 387 Punkten landete die Mannschaft aus Nabburg in der Stufe 1 auf dem zweiten Platz hinter Berg (11 553 Punkte) und Schwarzenfeld (11 012). In der Stufe 2 sicherte sich das Team aus Schwarzenfeld den ersten Platz mit 11 448 Punkten vor Cham (11 328 Punkte) und Berg (11 324). Die Nabburger Mannschaft erreichte den vierten Platz (10 958). Da bei den weiterführenden Wettkämpfen jeweils der Erst- und Zweitplatzierte das Ticket für die nächste Runde lösen, freuen sich die Teams aus Nabburg (Stufe 1) und Schwarzenfeld (Stufe 2) auf die Bayrische Meisterschaft im Juli in Ansbach.Begleitet werden sie von einer weiteren Mannschaft aus dem Landkreis Schwandorf: In der Stufe 3 erkämpfte sich Nabburg den ersten Platz (11 294 Punkte) vor Kümmersbruck (11 288) und Berg (10 982). Platz vier erreichte die Mannschaft aus Schwarzenfeld (10 169).