Sport Nabburg

02.05.2017

Im letzten Saisonspiel unterliegen die Handballherren der HSG Nabburg/Schwarzenfeld in Herzogenaurach mit 26:21. Das bedeutet Platz zwei in BOL-Abschlusstabelle, hinter Meister HC Forchheim.

Kessler verärgert

Die HSG-Herren waren mit 30 Fans nach Herzogenaurach gefahren. Denn noch war alles möglich. Sollte sich der HC Forchheim einen Ausrutscher leisten, würde das Team von Trainer Daniel Kessler aufsteigen. Hochmotiviert ging die HSG in die Partie. Bis zum 3:3 war das Match ausgeglichen. Danach übernahmen die Gäste aus der Oberpfalz das Kommando und legten einen Zwischenspurt bis zum 10:6 hin (20.). Basierend auf einer aggressiven Abwehr erspielte man sich vorne klasse Wurfgelegenheiten und hatte die Herzogenauracher im Griff. Symptomatisch für die komplette Saison waren die Geschehnisse der verbleibenden zehn Minuten bis zur Halbzeit. Ohne Not verwickelte sich die Kessler-Truppe in unvorbereitete Kreisanspiele, sah den freien Nebenmann nicht und spielte viel zu kompliziert. Herzogenaurach ließ sich nicht groß bitten und glich kurz vor der Halbzeit zum 12:12 aus.Es folgte eine saftige Kabinenansprache von Kessler, die mit Wiederanpfiff zu wirken schien. 16:13 ging die HSG in Führung. Ärgerlicherweise bekam das Team Herzogenaurachs Routinier Kundmüller nicht in den Griff und fing sich etliche Rückraumtreffer ein. Zudem folgte in der zweiten Halbzeit ein munteres Torwart-Warmwerfen. Von allen Positionen vergaben die Nabburger freie Würfe. Folgerichtig kippte die Partie zugunsten der Gastgeber, die sich die Führung auch durch eine offene Manndeckung nicht mehr nehmen ließen.Trainer Kessler ordnete die Partie sachlich ein: "Sehr ärgerlich, dass wir uns zum Abschluss der Spielzeit so schwach präsentieren und uns nicht bei unseren Zuschauern bedanken können. Knapp hinter dem HC Forchheim Zweiter zu werden zeugt allerdings von einer erfolgreichen Saison. Besonders die Rückrunde war gut. Viele packende Spiele konnten wir im heimischen Sportpark gewinnen!" Die Herren verabschieden sich damit in die Sommerpause und werden ab Juli mit den Vorbereitungen für die nächste BOL-Saison starten.Auf der trotz Niederlage stimmungsvollen Heimreise wurde Mittelmann Korbinian Spiller in seine Handball-Auszeit verabschiedet. Seit der A-Jugend zeigte er in jedem Spiel vollsten Einsatz für die HSG und war vor drei Jahren maßgeblich am Aufstieg in die Bezirksoberliga beteiligt.Tore: Schießl, Blödt je 5, J. Strejc, Spiller je 3, Kiener 2, Schanderl, Held, Kübler je 1