Sport Nabburg

04.05.2017

0 04.05.2017

Bei den süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Ingolstadt legte die Nabburgerin Nele Knutti vom SV Weiden ihr Hauptaugenmerk auf die drei Brustdistanzen über 50, 100 und 200 Meter.

Über die 50-Meter-Strecke belegte die Schwimmerin in neuer Bestzeit von 0:35:78 Minuten den achten Platz. Nach der Mittagspause verpasste die Brustspezialistin mit Platz vier über 200 Meter Brust und persönlichem Rekord von 2:46:61 Minuten nur knapp das Podest. Sie lag bis kurz vor Schluss auf dem dritten Platz und musste auf den letzten Metern noch Lisa Schulte aus Frankfurt an sich vorbeiziehen lassen.Besser sollte es am nächsten Tag im 2016 neu eröffneten "Sportbad" von Ingolstadt über 100 Meter Brust laufen. Hier ging Nele Knutti als fünftschnellste Teilnehmerin an den Start und schlug in persönlicher Bestzeit von 1:16:03 Minuten als Dritte an. Diese Zeit bedeutete zugleich Vereins- und Oberpfalzrekord. Zusätzlich qualifizierte sich das Schwimmtalent aus Nabburg durch diese Leistungen auf allen drei Distanzen für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 29. Mai bis 2. Juni im Berliner Europasportpark.Ein Höhepunkt für Nele Knutti wird der Start über 100 Meter Brust in der Bundeshauptstadt werden. Hier hat sie eine gute Chance, den Endlauf der schnellsten acht Schwimmerinnen im Jahrgang 2003 zu erreichen. Aktuell wird sie deutschlandweit als siebtschnellste Schwimmerin dieses Jahrgangs in den Bestenlisten des Deutschen Schwimmverbands geführt.