25.05.2017

Der FC Wernberg II hat es geschafft. Der Vizemeister der A-Klasse West gewann am Vatertag das Relegationsspiel gegen den TSV Klardorf mit 2:1 und spielt damit in der kommenden Saison in der Kreisklasse.

Der TSV Klardorf begann stark und hatte in den ersten Minuten zwei Ecken. Die FC-Reserve ließ sich aber nicht beeindrucken. Sie hatte nach zehn Minuten mehr Spielanteile und spielte konsequent von hinten heraus. In der 34. Minute verlängerte Alexander Auer nach einem Freistoß den Ball zum Wernberger Führungstreffer. Christian Gebhardt hatte danach eine große Chance. Er lief auf den Klardorfer Strafraum zu, ließ sich aber den Ball noch wegspitzeln. Im Gegenzug wäre beinahe der Ausgleich ausgefallen, doch FC-Schlussmann Philipp Gaß konnte gerade noch zur Ecke klären. Wernberg war zwar insgesamt stärker, aber es fehlte immer wieder der notwendige Biss.Nach Wiederanpfiff gab es fünf Minuten Geplänkel. Dann köpfte der eingewechselte Marco Käsbauer nach einem Einwurf zum Ausgleich ein. Doch kurz darauf erzielte wiederum Auer nach einem schnellen Spielzug die erneute Führung für die Wernberger. Die Klardorfer spielten aggressiv, waren aber im Abschluss zu harmlos. Ab der 80. Minute kam der TSV aber stark auf. Wernberg ließ sich hinten reindrängen. Nach einem Konter wurde Christian Gebhardt im TSV-Strafraum gefoult. Den Elfmeter schoss aber Alexander Auer knapp am Tor vorbei.Zum Schluss kam noch viel Hektik auf. Nach neun Gelben Karten gab es zwei Mal "Rot". Die FC-Reserve gewann zwar nur knapp, aber insgesamt verdient das Relegationsspiel zum Aufstieg in die Kreisklasse.StatistikFC Wernberg II - TSV Klardorf 2:1 (1:0) Tore: 1:0 (34.) Alexander Auer, 1:1 (50.) Marco Käsbauer, 2:1 (55.) Alexander Auer - SR: Thomas Gebhardt (Zell) - Zuschauer: 350 in Nabburg - Rot: (89.) Marco Käsbauer (Klardorf), (90.+1) Fabian Lang (Wernberg II) - Besonderes Vorkommnis: (83.) Alexander Auer (Wernberg) verschießt Foulelfmeter