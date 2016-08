Sport Nabburg

28.08.2016

Diendorf. Bereits zum zwölften Mal in Folge findet am 18. September der Nabburger Benefizlauf mit gleichzeitiger Stadtmeisterschaft statt. Start und Ziel ist das Sportgelände des SV Diendorf. Die Laufstrecken führen wieder durch die Wohngebiete im Ortsteil Diendorf über die Autobahn und über den Diendorfer Weg zurück zum Sportgelände des SV Diendorf.

Die Verantwortlichen haben wieder alle Vorkehrungen getroffen, so dass ab sofort Anmeldungen unter www.sv-diendorf.de erfolgen können. Unter dieser Adresse kann man auch die Streckenverläufe genau ersehen.Schirmherr ist heuer der Diendorfer Unternehmer Matthias Ferdinand. Der Erlös geht diesmal an den Förderkindergarten in der Diendorfer Grundschule. Um 11 Uhr beginnt der Lauf mit dem Start über fünf und zehn Kilometer für alle Mittelstreckler sowie die Walker. Etwa um 12.15 Uhr folgen die Kids und Jugendlichen, die sich auf eine 2,5 Kilometer lange Runde durch Diendorf begeben. Den Abschluss bilden die Bambini über eine Strecke von einem Kilometer. Die Streckenabsicherung erfolgt durch die Feuerwehr Diendorf. Das Rote Kreuz Nabburg kümmert sich um die Erste Hilfe. Die Siegerehrung ist für 14 Uhr vorgesehen. Die Startgebühr beträgt unverändert zwei Euro für Bambini, drei Euro für Jugendliche und fünf Euro für Erwachsene.Für Speis und Trank sorgt wieder die Wasserwacht Nabburg. Zahlreiche Sponsoren unterstützen die Veranstaltung. Teilnehmer der Stadtmeisterschaft müssen ihren Wohnsitz in Nabburg haben. Titelverteidiger ist Erik Hille bei den Männern und bei den Frauen Brigitte Frenzel.