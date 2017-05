Vermischtes Nabburg

Wasser steht in den nächsten Tagen im Oberpfälzer Freilandmuseum im Mittelpunkt. Dass es zur Eröffnung der Weltwasserwoche auch von oben kam, hätte aber nicht unbedingt sein müssen. Es bleibt aber die Hoffnung auf Besserung - immerhin werden bis 15. Mai rund 2200 Schüler im Museum erwartet, die sich trockenen Fußes über das Element informieren wollen. Insgesamt 17 Stationen sind bis zum 15. Mai auf dem Gelände des Oberpfälzer Freilandmuseums in Nabburg-Neusath aufgebaut. 104 Klassen der dritten und vierten Jahrgangsstufe der Grundschulen sowie der fünften Klasse Gymnasium haben sich bereits angemeldet, um durch spielerisches Handeln das Bewusstsein für den richtigen Umgang mit dem lebenswichtigen Rohstoff zu wecken. Unter der Regie der Wasserwirtschaftsämter Regensburg und Weiden, des Landratsamts sowie des Oberpfälzer Freilandmuseums haben zahlreiche Organisationen Stationen rund um das Wasser aufgebaut: Sie reichen vom Amphibienschutz über die Wassernutzung in früheren Zeiten bis hin zu Kleinlebewesen im Wasser und der Hochwasservorsorge.

Museumsleiterin Dr. Birgit Angerer freute sich bei der Eröffnung des wohl "größten kontinuierlichen Umweltprojektes in ganz Bayern" neben zahlreichen Ehrengästen über viele Schüler, die die Stationen im Museum bereits am ersten Tag der 18. Weltwasserwoche im Freilandmuseum besuchten. Bezirkstagspräsident Franz Löffler betonte, wie wichtig es sei, dass sich bereits Kinder für das Thema "Wasser" öffnen. Denn dahinter stecke weit mehr als das Aufdrehen des Wasserhahns. Als "ausgezeichnete Bildungseinrichtung" lobte Landrat Thomas Ebeling das Freilandmuseum. Als sichtbares Zeichen dafür überreichte er an Leiterin Dr. Angerer ein Schild der "Bildungsregion Landkreis Schwandorf". Auch der Nabburger Bürgermeister Armin Schärtl und der Chef des Wasserwirtschaftsamtes Weiden, Mathias Rosenmüller, begrüßten die vielen Besucher im Museum. Schärtl rief den Kindern in Erinnerung, dass es nicht überall auf der Welt selbstverständlich ist, dass Wasser zu jeder Zeit zur Verfügung steht.