60 Jahre ein beschützendes Dach

Vermischtes Nabburg

07.05.2017

34

0 07.05.201734

"Es war einfach wunderbar". Darin waren sich Kinder und Eltern einig. Das Jubiläumsfest zum 60-jährigen Bestehen des Kindergartens Sankt Angelus war ein Erfolg. Das Personalteam, Elternbeirat und Eltern hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Das frühsommerliche Wetter tat sein Übriges dazu.

Gutes Miteinander

Stiftung und Sponsoren

Die "Ziegler-Villa" Leiterin Andrea Stadler "blätterte" in der Geschichte des Gebäudes, welches älter als der Kindergarten selber sei. Es wurde 1923 durch den Konservenfabrikanten Johann Michael Ziegler erbaut. 1935 erwarb die Stadt die "Ziegler-Villa" und eröffnete das damalige Krankenhaus mit insgesamt 35 Betten. "Seit 1957 beheimatet es nun unseren Kindergarten Sankt Angelus." (bph)

Eröffnet wurde die Jubiläumsfeier am Samstag mit einem Familiengottesdienst im Garten der einstigen "Ziegler-Villa" durch Stadtpfarrer Hannes Lorenz. Dabei griff er das Bild vom Kindergartenbau auf - das Team hatte aus "Bausteinen" einen Kindergarten nachgebaut und ein Dach darauf gesetzt."Was wäre ein Kindergarten ohne Dach?" fragte der Geistliche. Alles, was sonst noch an Schönem und Gutem geschehe, brauche dieses Dach. Bei der Kindersegnung, die vorher als Evangelium gelesen wurde, passierte etwas Ähnliches. "Jesus legt den Kindern die Hände auf. Er macht mit seiner Hand ein Dach über ihrem Kopf." So weise er darauf hin, dass Gott mit seinem Segen wie ein Dach für die Kinder sein möchte, dass sie beschütze und behüte. "Unter seinem Segen können wir gut leben und unser Leben Schritt für Schritt gestalten, wie unter dem Dach des Kindergartens."Beim Festakt am Nachmittag dankte Pfarrer Lorenz mit Blick auf die sechs Jahrzehnte von Sankt Angelus, der von Anfang an in der Trägerschaft der Katholischen Pfarrgemeinde stand, vor allem auch den Verantwortlichen der Stadt Nabburg für das gute Miteinander und die Bereitschaft, in die Kindergärten mehr zu investieren, als manch andere Kommune. Lorenz vergaß auch das Kindergartenteam nicht, dass sich immer auch auf neue Teammitglieder und neue Situationen einstellen müsse, ebenso Beirat und Eltern, welche der Einrichtung ihr Vertrauen schenken und in vielfacher Weise ehrenamtlich organisieren und gestalten.Darüber hinaus lobte er das Engagement von Brigitte Laqua und der gleichnamigen Stiftung sowie die Sponsoren des Jubiläumsfestes, die manches ermöglichen, "was sonst im Haushalt nicht berücksichtigt werden könnte". Schließlich erwähnte Lorenz all jene aus Pfarrei und Stadt, denen der Kindgarten immer ein Anliegen ist, auch wenn sie selbst keine Kinder mehr in der Einrichtung hätten. "Nur wenn viele Mittragen, kann die Kindergartenarbeit heute gelingen und Sankt Angelus hat auch weiterhin eine gute Zukunft!""Die Stadt ist froh, dass es in Nabburg gut funktionierende Kindergärten gibt." Zweiter Bürgermeister Kurt Koppmann betonte, dass alles getan werde, um den reibungslosen Ablauf des Betriebes zu gewährleisten. Erst kürzlich seien im Stadtrat erneut die Weichen in diese Richtung gestellt worden. Der Redner bezeichnete diese Investitionen als "Baustein in die Zukunft". Letztlich bekannte Koppmann, "seit zehn Jahren bin ich für eure Finanzen zuständig".Vor der Aufführung der Kinder bedankte sich Leiterin Andrea Stadler bei den "einzelnen Steinen" des Kindergartens: Träger, Kindern, Eltern, Beirat und dem gesamten Team mit Reinigungskräften und Hausmeister. "Sie alle haben unser Haus zum Strahlen gebracht und dafür hat es heute allen Grund."