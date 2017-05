Vermischtes Nabburg

11.05.2017

8

0 11.05.2017

17 Informatiker begannen bei der Außenstelle Nabburg der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung die Ausbildung zum "Cybercop". Die vier Frauen und 13 Männer im Alter von 23 bis 38 Jahren kommen aus verschiedenen Berufen. Unter ihnen sind Fach- oder Wirtschaftsinformatiker, Programmierer, Softwareentwickler und ein IT-Forensiker des Polizeipräsidiums München. Ab April kommenden Jahres stehen diese Spezialisten laut einer Pressemitteilung dann bayernweit bei den Kriminaldienststellen für den Kampf gegen die Internetkriminalität zur Verfügung. Nach weiter steigenden Fallzahlen im Bereich der Computer- und Internetkriminalität hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann den Tätern im Internet den Kampf angesagt und angekündigt, die Cybercrime-Bekämpfung zu verstärken. Dazu sollen dieses Jahr insgesamt rund 70 Spezialisten neu eingestellt werden - beginnend mit dem Ausbildungsjahrgang in Nabburg.

Der Leiter der Außenstelle, Polizeioberrat Gernot Schötz, hieß den fünften Cybercop-Jahrgang der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung zusammen mit dem Lehrgangsleiter, Polizeihauptkommissar Josef Argauer, in Nabburg willkommen . Die IT-Profis werden in 23 Wochen in der dritten Qualifikationsebene - ehemals gehobener Dienst - als "Technische Computer- und Internetkriminalisten" ausgebildet. So lautet die offizielle Berufsbezeichnung.