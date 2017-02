Vermischtes Nabburg

02.02.2017

4

0 02.02.2017

Einige Tage nach dem eigentlichen Datum der Besiegelung der deutsch-französischen Freundschaft organisierte die Fachschaft Französisch des Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasiums unter der Leitung von Edith Wolf einen deutsch-französischen Tag. Am 22. Januar 1963 trafen sich Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, um - nach jahrelangen kriegerischen Auseinandersetzungen - eine friedliche Zusammenarbeit der beiden Nachbarländer zu manifestieren. 53 Jahre danach haben sich daraus nicht nur intensive politische Beziehungen entwickelt, sondern auch private Freundschaften, Städte- und Schulpartnerschaften.

Am Gymnasium stand der deutsch-französische Tag auch im Zeichen des 50-jährigen Schuljubiläums unter dem Motto 1966/67. Schüler der 12. Klasse stellten eine informative Ausstellung zu Ereignissen dieser beiden Jahre in Frankreich zusammen. Den Schülern der fünften und siebten Jahrgangsstufe wurde ein erster Einblick in die französische Sprache und Landeskunde gegeben. Bereits im Unterricht erworbene Kenntnisse konnten in kleinen "Activités théâtrales" spielerisch umsetzt werden. Den fortgeschrittenen Jahrgängen standen die beiden Computerräume mit interaktiven Übungen offen. Wer wollte, konnte Photos von sich im Stil der 60er Jahre machen lassen. In den Pausen versorgte die Klasse 10a ihre Mitschüler mit französischen Köstlichkeiten.