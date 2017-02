Bemo dreht am Windrad

Vermischtes Nabburg

Der Name ist etwas langatmig: Bürgerenergiegenossenschaft Mittlere Oberpfalz. Das täuscht. Die Bemo macht jetzt kräftig Wind: Sie möchte ein Windrad bei Hof kaufen und sucht weitere Anteilseigner. Eine Million Euro müssen dafür aufgebracht werden. Die Rückläufe auf entsprechende Anfragen sind jedenfalls vielversprechend.

"Sie liegen bereits im sechsstelligen Bereich", so Armin Schärtl, Vorstandsvorsitzender der vor sechs Jahren gegründeten Bürgerenergiegenossenschaft. Sie setzt sich für die Nutzung nachhaltiger Energieformen ein, investiert in Umweltschutz und Zukunftstechnologie und bietet dazu noch einen wirtschaftlichen Anreiz. 260 Mitglieder halten Anteile im Wert von rund einer Million Euro. Aus den Gewinnen können heuer wohl wieder drei Prozent Dividende ausgeschüttet werden, so die Prognose. "Wir sind kein Dax-notiertes Unternehmen", so Schärtl, doch in Zeiten, in welchen Banken von Minus-Zinsen sprechen, sei diese Dividende "ganz ordentlich" und "das Geld bleibt in der Region". Es wurde schon einiges auf die Beine gestellt: So die Photovoltaikanlage bei Perschen mit drei Millionen Euro Investitionsvolumen. Die Bemo ist der größte Kommanditist bei der Bürgerwindanlage in Penting. Sie ist an einem Windpark bei Berching beteiligt und mischt bei fünf weiteren Projekten mit. Die Verwaltungskosten sind gering, da die Vorstände ehrenamtlich arbeiten. "Wir zahlen sogar unseren Sprit selbst", so Schärtl.Jetzt eröffnet sich der Bemo die Möglichkeit, im Fichtelgebirge, 20 Kilometer östlich von Hof, im Windpark "Trogen 1" ein Windrad zu erwerben, das sie selbst verwaltet, finanziert und betreibt.Armin Schärtl, sein Stellvertreter Ernst Bräutigam, Aufsichtsratsvorsitzender Arnold Kimmerl und Aufsichtsratsmitglied Peter Scheitinger stellten gestern das geplante Projekt im Nabburger Rathaus vor. Beim Windpark "Trogen 1" handelt es sich um fünf Anlagen, die bereits vier Jahre laufen. Man braucht sich folglich auf keine Prognosen verlassen, sondern hat bereits Ergebnisse. Der stellvertretende Bemo-Vorsitzende Bernhard Werner und Aufsichtsrat Peter Scheitinger - beide Banker - haben das Projekt wirtschaftlich geprüft. Was die Windhöffigkeit anbelangt, spricht Arnold Kimmerl von "einem der guten Standorte in Bayern".Das Windrad, das erworben werden soll, ist eine 2,3-Megawatt-Enercon-Anlage. Die Stromeinspeisevergütung ist für die nächsten 16 Jahre festgeschrieben. Auch wenn das Windrad der Bemo gehört, wird der erzeugte Strom mit der Energie der vier weiteren Anlagen des Windparks im Pool vermarktet. Da das Windrad-Geschäft noch in den Vertragsverhandlungen steckt, kann die Bemo laut Peter Scheitinger öffentlich noch keine näheren Angaben zu technischen Daten und zum Kaufpreis machen. Er versichert nach Prüfung der Unterlagen: "Die Wirtschaftlichkeit ist gegeben. Das lässt sich gut in unser Portfolio einbinden"."Wir haben alle Genossen angeschrieben", berichtet Armin Schärtl. Der Rücklauf mit Absichtserklärungen, noch mehr Anteile zu zeichnen, sei gut und liege im sechsstelligen Bereich. Die Bemo braucht aber auch neue, zusätzliche Anteilszeichner. Das kann man ab 500 Euro werden. Eine Million Euro muss insgesamt aufgebracht werden. Ernst Bräutigam bezieht sich auf die Prognose der Bankexperten: "Wir können hier weiterarbeiten und begeben uns nicht aufs Glatteis". Die Bemo habe in den letzten Jahren bewiesen, dass sie wirtschaftlich arbeiten könne, sei liquide und verfüge über Rücklagen. Der Vorstand habe selbst viel Eigenkapital in die Projekte hineingesteckt.Wie sicher sind die Anteile? Laut Armin Schärtl gibt es keine Nachschusspflicht. Rein theoretisch kann jedes Mitglied nach fünf Jahren inklusive Rendite aussteigen. Da die Bemo in den ersten zweieinhalb Jahren noch keine Gewinne erwirtschaftete, wird von Neumitgliedern fairerweise ein dreiprozentiges "Eintrittsgeld" verlangt. Schärtls Fazit: "Das Geld ist sicher". Wer Interesse an Bemo-Anteilen hat, erhält Infos auf der Homepage oder bei Ernst Bräutigam unter Telefon 09433/24070.___Weitere Informationen: www. bemo-sad.de