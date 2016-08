Vermischtes Nabburg

26.08.2016

161

0 26.08.2016161

Am späten Donnerstagnachmittag, ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Waidhaus zwischen den AS Nabburg-West und dem Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald ein Verkehrsunfall.

Am 25. August befuhr ein LKW die Autobahn A 6 in Richtung Waidhaus, wurde plötzlich langsamer und versuchte von der rechten Spur auf den Standstreifen zu fahren. Ein nachfolgender LKW Fahrer erkannte dies ziemlich spät und wich dem voraus fahrenden LKW auf die linke Spur aus. Ein nachfolgender BMW-Fahrer, der mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur herankam, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte frontal auf den LKW auf. Danach schleuderte er auf dem linken Streifen entlang und blieb total beschädigt an der Mittelleitplanke liegen. Der LKW fuhr auf den Standstreifen.Beide Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. Es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Feuerwehr aus Nabburg wurde zur Einsatzstelle beordert, leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei und reinigte die Fahrbahn.