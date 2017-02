BRK zieht es in den Westen

Vermischtes Nabburg

02.02.2017

12

0 02.02.201712

Die BRK-Rettungswache zieht um - von der Perschener Straße auf die andere Seite des Bahnübergangs. Sind dann Hilfsbedürftige im östlichen Einsatzgebiet schlechter gestellt? Der BRK-Kreisverband hat sich den Schritt gut überlegt und gutachterlich auf Herz und Nieren prüfen lassen.

Im Gesundheitszentrum

Direkte Ausfahrt

Keine Eile

Gutachten zu Standortverlagerungen Im Fünf-Jahres-Rhythmus erstellt das Institut für Notfall- und Medizinmanagement im Auftrag des Innenministeriums und der Krankenkassen für ganz Bayern ein Rettungsdienst-Gutachten. Betrachtet werden dabei die Strukturen in den einzelnen Rettungsdienstbereichen: Wo gibt es einen zusätzlichen Bedarf? Vorgegeben ist eine zwölfminütige Hilfsfrist in 80 Prozent aller Einsätze. Kann sie gehalten werden? Wo gibt es Duplizitäten? Eine Umstrukturierung zog beispielsweise der Bau der Rettungswache bei Freihöls nach sich.



Neben den turnusmäßigen Gutachten muss auch bei aktuellen Standortverlagerungen - wie in Nabburg - ein Gutachten vorlegt werden. Laut Andreas Dommer, Geschäftsstellenleiter des Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, gebe es auch danach "in der Summe" keinen Bereich, wo die Hilfsfristen nicht eingehalten werden könnten. Man müsse sich das Rettungswesen als mobiles System vorstellen. Die Rettungsdienstfahrzeuge seien ja meist unterwegs, per GPS verroutet. Es werde das verfügbare Einsatzfahrzeug verständigt, das dem Einsatzort am nächsten sei.



Dommer hat lediglich einige wenige kleine Orte im Bereich Trausnitz und Guteneck ausgemacht, in welchen es günstiger sei, den Stützpunkt Oberviechtach einzubinden. (cv)

Das Gebäude des früheren Autohauses Laqua war für andere Zwecke als eine Rettungswache gebaut worden. Als es das BRK vor rund 40 Jahren erwarb, machte die Rettungsorganisation das Beste draus. Doch inzwischen ist das Gebäude in die Jahre gekommen, so Kreisgeschäftsführer Otto Langenhan und sein Stellvertreter Joachim Seeliger. Es wäre Etliches zu renovieren, ganz zu schweigen von der Hochwassersituation an der Naab. Aufs Sandsäcke-Stapeln versteht man sich in der alten Wache.Auf der anderen Seite des Bahnübergangs ist der BRK-Kreisverband Schwandorf im Besitz des ehemaligen Kreiskrankenhauses samt Schwesternwohnheim. Im Gesundheitszentrum haben sich Fachärzte etabliert. Hier ist die BRK-Sozialstation untergebracht. Auch der Notarzt hat in den Bereitschaftszeiten hier seinen Anlaufpunkt. Ein Andocken des Rettungsdienstes war nur der nächste plausible Schritt, zumal man laut Langenhan im leerstehenden Schwesternwohnheim auch über ganz andere Kapazitäten verfügt.Im Parterre kann auf 200 Quadratmetern die Wache mit Funktions- und Ruheräumen untergebracht werden. Es gibt größere Sozialräume und eine Hygieneschleuse. Ein Abgang führt in einen neuen, noch zu bauenden Garagenkomplex. Es gibt genügend Parkplätze.Zudem soll eine direkte Ausfahrt zur Regensburger Straße entstehen. Otto Langenhan und Joachim Seeliger setzen auf einen baldigen Bau der Ortsumgehung. Dann sei das Hindernis "Bahnübergang" kein Thema mehr. Eine Konzentration der BRK-Leistungen an einem Gesundheitsstützpunkt sei "ein zukunftsorientiertes Projekt". Die Kosten belaufen sich auf 250 000 Euro. Die Fassade ist inzwischen schon frisch getüncht. Jetzt läuft nach und nach der Innenausbau, die Brandschutzertüchtigung.Der eigene haustechnische Dienst ist in die Arbeiten eingebunden. Der Umzug eilt nicht. In "spätestens eineinhalb Jahren wollen wir drüben sein", so Joachim Seeliger. Mit jeder Standortverlagerung ändern sich die Einsatzzeiten im Einzugsbereich des Rettungsdienstes. Im Nabburger Fall spricht die Nähe zur A 93 für den alten Standort an der Naab, "andererseits ist man vom neuen Gesundheitszentrum aus schneller in der Altstadt und in den Altenheimen. Insgesamt nehmen die internistischen Einsätze zu."Können die Hilfsfristen zu weit entlegenen Gemeinden wie beispielsweise Trausnitz noch eingehalten werden? Müssen sie vielleicht von anderen Stützpunkten bedient werden? Um solche Fragen zu klären, musste vor den Umbauplänen ein entsprechendes Gutachten erstellt werden. Es stellte einem Umzug nichts in den Weg. Auf dieser Basis befürwortete der Rettungszweckverband im September letzten Jahres die BRK-Pläne.