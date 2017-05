Vermischtes Nabburg

24.05.2017

"In Vielfalt vereint - Europa zwischen Tradition und Moderne" lautete das Motto des "64. Europäischen Wettbewerbs der Kunst ". Diese kreative Herausforderung nahmen über 100 Schüler des Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasiums mit verschiedensten Beiträgen und aus Überzeugung an.

Die Preisträger Bundessiegerin: Hannah Schleicher (Q11); Landessieger: Ferdinand Mehrl (8c), Nina Arbter (8b), Laura-Marie Herrmann (8c), Aylin Flor (8b), Carolin Sax (10b), Ines Rückl (10b), Katrin Lautenschlager (10b) und Verena Wagner (10b).

Die Aufgabenstellung traf offensichtlich den Nerv der jungen Generation, so dass die Resonanz europaweit entsprechend groß war. Gerade die Jugend sieht sich zurzeit mit durchaus beängstigenden europäischen Herausforderungen konfrontiert, teilte das Gymnasium mit. In dieser Wettbewerbsrunde konnte der Kunstwettbewerb 85 229 Schüler motivieren, auf Spurensuche in Europas reichem Kulturschatz zu gehen und die kulturelle Vielfalt selbstständig und kreativ zu erforschen.Ob Gemälde, Trickfilm, Plakat, Comic oder Musikvideo - der künstlerischen Schaffenskraft waren keine Grenzen gesetzt. Die Landesjurys hatten dementsprechend viel zu tun. Nach Bewertung und Auszeichnung auf Landesebene reichten sie die besten Arbeiten an die Bundesjury weiter. Diese vergab an 568 Schüler wertvolle Bundespreise - darunter auch nach Nabburg.Ein herausragender "Preis der Bundeskanzlerin" inklusive eines dreitägigen Berlin-Besuchs mit Besichtigung des Kanzleramts ging an Hanna Schleicher (Q11) und ihr Werk "Mein Europa, dein Europa". Eine Urkunde für die Teilnahme am länderübergreifenden Wettbewerb auf Bundesebene erhielt Verena Wagner (10b) für ihre Arbeit "Das bunte Leben". Daneben erhielten sieben weitere Gymnasiasten einen bayerischen Landespreis.Der betreuende Kunstlehrer des Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasiums (JAS-Gymnasium) Christian Sylla zeigte sich sowohl angesichts des Erfolgs seiner Schüler als auch der inhaltlichen und methodischen Vielfalt der Beiträge beeindruckt. Schulleiter Christian Schwab bewunderte ebenfalls die große Bandbreite und das künstlerische Können der Teilnehmer: "Dieser Wettbewerb bereichert zweifellos nicht nur unseren Kunstunterricht mit altersgerechten Aufgabenstellungen. Gerade vor dem aktuellen Hintergrund der europäischen Entwicklungen kann das diesjährige Motto einen wertvollen Denkanstoß leisten."