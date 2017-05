Vermischtes Nabburg

03.05.2017

4

0 03.05.2017

Das Ehepaar Waltraud und Leonhard Schottenheim aus Höflarn bei Nabburg feierte die Diamantene Hochzeit. Am 29. April 1957 heirateten die Jubilare standesamtlich in der Gemeinde Diendorf unter Bürgermeister Konrad Kiener. Die gebürtige Waltraud Eckl hatte zuvor einen Melkkurs im landwirtschaftlichen Anwesen von ihrem späteren Ehemann Leonhard Schottenheim gemacht, und beide gingen anschließend zum Landjugend-Schülerball zum Tanzen. Hierbei funkte es bei den beiden, und die Ehe hält nun seit 60 Jahren.

"Mein Mann ist leicht zu haben, weil er nie jammert", verrät die Jubilarin eines ihrer Geheimnisse einer langen Ehe. Der damalige Vollerwerbslandwirt übernahm 1958 den elterlichen Betrieb und übergab diesen 1989 seinem Sohn. Das Jubiläumsbrautpaar hat 6 Kinder, 16 Enkelkinder und 3 Urenkel. "Zwei weitere Urenkel sind in Arbeit", freute sich das noch rüstige und sympathische Ehepaar.Leonhard Schottenheim war von 1990 bis 1996 Dritter Bürgermeister der Stadt Nabburg und wirkte insgesamt 42 Jahre aktiv im Stadtrat von Nabburg mit. Ehrenamtlich war Schottenheim von 1980 bis 2000 Vorsitzender des SV Diendorf, und Waltraud Schottenheim ist selbst in ihrem stolzen Alter sportlich aktiv und Mitglied der 50+ Gymnastikabteilung des SV Diendorf. "Der neue Tag" schließt sich den Glückwünschen an.