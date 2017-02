Vermischtes Nabburg

Tatort Brünnlweg: Unbekannte waren am Wochenende in den Bauhof eingebrochen und erbeuteten Werkzeuge im Wert von insgesamt 22.000 Euro. Um in die Räume zu gelangen, hebelten sie mehrer Türen auf und hinterließen dabei einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei vermutet, dass es sich um mehrere Täter mit Einbruchserfahrung handelt. Um die Einbrecher schnell zu fassen, bittet die Polizei Amberg die Bürger um Mithilfe. Hinsweise zum Einbruch nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegen.