Für mehr Freiheit auf den Höfen

15.01.2017

Die Stimmung ist schlecht unter den Landwirten. Sie sehen sich in einer Zerreißprobe zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das verdeutlicht der Sebastiani-Bauerntag, eine Traditionsveranstaltung des Berufsstandes. Der stellvertretende DBV-Präsident Werner Schwarz fordert den Staat dort dazu auf, die Zügel locker zu lassen und mehr Freiheiten zu gewähren.

Staat als Schiedsrichter

Alle brauchen Bauern

Setzen wir die Landwirtschaft nicht aufs Spiel, denn dieses Spiel wird niemand gewinnen können! Werner Schwarz, stellvertretender Präsident des Deutschen Bauernverbandes

Die Bauern sichern mit 30 Zentimetern Ackerkrume auf elf Prozent der Erdoberfläche die Ernährung, und ihr Platz dafür wird immer weniger. Doch die Anforderungen und damit die Konflikte, denen sie ausgesetzt sind, wachsen. Vor diesem Hintergrund sprach Werner Schwarz, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), vor über 200 Zuhörern über "Die bäuerliche Landwirtschaft in der Zerreißprobe."Auf den Märkten, wo der Preisdruck den Bauern arg zusetzt, vermisste er Fairness. Da sei ein starker Staat gefordert, aber als Schiedsrichter, nicht als Mitspieler. Auf dem Lebensmittelmarkt herrsche akuter Handlungsbedarf, aber nicht im Sinne von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), der die Großen stark mache - sondern um den Kleinen Augenhöhe zu ermöglichen. Auf die Erlöse hätten die Bauern ja eh keinen Einfluss, also könnten sie ihre wirtschaftliche Situation nur über die Kostenschraube regulieren. Da spiele sich zwangsläufig vieles auf dem Rücken der Bauersfamilien ab. Denn: Der Staat erlasse immer neue Gesetze und Verordnungen, ohne die ökonomischen Auswirkungen auf die Landwirte zu beachten. "Ich fordere ein Moratorium für Bürokratie", trat Schwarz dafür ein, die Auflagenflut zu stoppen.Beim Staat könne er da aber keine Bereitschaft erkennen. Im Gegenteil: Was Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) macht, sei in vielen Punkten geradezu fahrlässig. Sie beanspruche für ihr Ressort die Federführung für die Landwirtschaft und wolle, dass Direktzahlungen an die Bauern an deren ökologische Leistungen gebunden und abgebaut werden. "Ihr Programm ist ein riesengroßes Misstrauensvotum uns gegenüber", konnte er nicht nachvollziehen, warum das Verantwortungsgefühl der Landwirte auf politischer Seite völlig unterschätzt wird. Dabei wisse man doch auf den Höfen mit Tieren, Pflanzen und Wetter so gut umzugehen wie kein Anderer. Wer dagegen einen besonders umweltfreundlichen Sportwagen herstellt, könne keine gesunde Ernährung gewährleisten. Was er damit sagen wollte: Es dürfe nicht um reine publikumswirksame Meinungsführerschaft in der Öffentlichkeit gehen, sondern die Betonung von Kompetenz sei ausschlaggebend. Freilich müssten sich die Bauern in manchen Bereichen auch die Frage stellen: "Sind wir gut genug?"In der Nahrungsmittelerzeugung sitze die Welt auf einer Zeitbombe. Er plädierte dafür, den Landwirten mehr natürliche Freiheit einzuräumen. Sie seien doch auch für mehr Natur-, Tier- und Klimaschutz. Doch mit immer mehr Verordnungen helfe man ihnen nicht, denn: Deren Einhaltung zahle letztlich ja keiner.Für Schwarz stand am Ende seiner Rede, für die er viel Beifall bekam, fest: "Wir werden gebraucht." Die bäuerliche Landwirtschaft trage den ländlichen Raum und die regionale Ausrichtung der Nahrungsmittelproduktion. Der Gesellschaft wolle er gesagt haben: "Gönnen Sie uns den Erfolg auf diesen 30 Zentimetern Ackerkruste, denn Sie alle haben einen Nutzen davon!" (Innenteil)