Hier geht es Richtung Altstadt

Vermischtes Nabburg

09.05.2017

7

0 09.05.2017

"Frei! Regensburger Straße, Brunnanger, Altstadt". Das Schild ist eigentlich groß genug, doch viele Autofahrer registrieren es einfach nicht. Wenn sie bedingt durch die laufenden Straßenbaumaßnahmen nach dem Bahnübergang die Umleitungsstrecke über die Au- und Bahnhofstraße genommen haben, können sie wieder nach rechts in die Regensburger Straße einbiegen und am Sperrschild vorbei zum Friedhofseck fahren. Hier ist dann zwar Richtung Georgenstraße Endstation, aber geradeaus geht es nach wie vor in die Altstadt und ihre Geschäfte. Bild: Völkl