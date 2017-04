Vermischtes Nabburg

Bis Ende November werden sich Autofahrer in der Stadt auf Behinderungen einstellen müssen. Grund ist eine Großbaustelle in der Unterstadt. Die Stadt informierte nun darüber, wann es genau in welchen Bereichen zu Sperrungen kommen wird.

Breitere Straße, zwei Gehwege Die Regensburger Straße wird besonders im Bereich der neuen Sparkasse völlig verändert. Wie Reinhard Standecker vom Planungsbüro "Renner + Hartmann Consult GmbH" darlegte, wird der bereits bestehende Gehweg von jetzt 1,00 Meter auf mindestens 1,80 Meter verbreitert.



Ein zusätzlicher Gehweg mit einer Mindestbreite von 2,00 Metern entsteht entlang des ehemaligen Hotels Post. Die Engstelle in diesem Bereich wird ebenfalls beseitigt: Die Straße wird laut Standecker von 4,80 auf 7,50 Meter verbreitert. Im Bereich der Mittelschulstraße ging es bis dato auch recht eng zu. Diese Zeiten sind bald vorbei: Eine durchgängige Straßenbreite von 5,50 Metern macht Begegnungsverkehr möglich. Darüberhinaus ist ein 1,50 Meter breiter Anschluss an den bereits bestehenden Gehweg geplant.



In diesem Bereich ist auch die Sanierung der Friedhofsmauer auf etwa 60 Metern Länge vorgesehen. Wie Ingenieur Ernst Bräutigam darlegte, steht zunächst die Sicherung der alten Mauer im Fokus. Dazu werden die Fugen, Risse und ausgelösten Steine geschlossen. Dann wird das alte Bauwerk durch Stahlanker gesichert. Diese Arbeiten dauern laut Bräutigam etwa vier bis fünf Wochen. Die Sanierung der Friedhofsmauer ist gleichzeitig eine der letzten Maßnahmen auf der Großbaustelle. Sie ist im Herbst geplant. (tib)

Wenn wir die Fahrbahn nur wieder zuflicken würden, würde sie aussehen wie ein Schweizer Käse. Gottfried Weishäupl

Die Stadt erneuert die Wasserleitungen und saniert die Kanäle in der Regensburger Straße, der Georgenstraße, der Mittelschulstraße sowie einem Teil des Rotbühlrings. Damit einher gehen die Deckensanierung der Regensburger Straße und der Georgenstraße, die Sanierung der Gehwege und der Friedhofsmauer sowie die Verlegung einer neuen Gasleitung und der Leerrohre für den Breitbandausbau. Unter dem Strich eine Großbaustelle, die fast das Jahr über dauern und für große Behinderungen sorgen wird.Die gesamte Maßnahme ist laut Wolfgang Vetter vom Ingenieurbüro Weiß und Partner in mehrere Abschnitte unterteilt. Bei einer Veranstaltung der Stadt am Montagabend im Gasthof "Zum Kräuterbeck" informierte Vetter über den genauen Bauablauf. Der Auftakt der Leitungssanierungen erfolgt im Bereich der Kreuzung Regensburger Straße/Bahnhofstraße. Dazu ist für je etwa eineinhalb Wochen eine halbseitige Sperrung der Regensburger Straße nötig. Dann folgt der erste große Bauabschnitt: Er reicht von der Einmündung der Austraße in die Georgenstraße bis zur Kreuzung mit der Regensburger Straße. Dieser Bereich ist von Ende April bis Mitte Juli komplett gesperrt. Die Arbeiten dort sind in weitere Abschnitte aufgeteilt: Austraße-Seilergasse, Seilergasse-Gartenhäuslweg und Gartenhäuslweg-Regensburger Straße. Die Bewohner des Mühlweges können laut Thomas Prey vom städtischen Bauamt den alten Brückenweg oder den Schießstättenweg nutzen.Dann verlagert sich die Großbaustelle in den Bereich der Regensburger Straße bis zur Bahnhofstraße. Eine Vollsperrung dort wird laut Vetter von Mitte Juli bis Ende September für etwa elf Wochen nötig sein. Der erste Teilabschnitt reicht bis zum Ramgraben, der zweite bis zur Bahnhofstraße. Es folgt zwischen Ende September bis Ende November über etwa neun Wochen die Vollsperrung der Mittelschulstraße und des Rotbühlrings. Der erste Abschnitt reicht hier bis zur Abzweigung zum Rotbühlring. Im zweiten Teil werden die Leitungen in einem Teil des Rotbühlrings bis etwa zur Naabtal-Realschule erneuert.Außerdem sind Vetter zufolge von Mitte September bis Mitte Oktober Restarbeiten auf der Regensburger Straße etwa im Bereich der Einmündung der Krankenhausstraße nötig. Dafür ist für jeweils etwa eineinhalb Wochen eine halbseitige Sperrung der Straße erforderlich.Die Umleitung erfolgt während der Bauarbeiten in der Regensburger Straße und der Georgenstraße über die Austraße und die Bahnhofstraße. Dort gilt während dieser Zeit ein Halteverbot. Der Anliegerverkehr in den betroffenen Straßen soll während der Maßnahme mit Einschränkungen möglich bleiben. Gottfried Weishäupl vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach bezeichnete es als sinnvoll, dass die gesamte Baumaßnahme - Sanierung von Wasserleitungen und Kanal, Verlegung der Lehrrohre sowie die Straßensanierung - in einem Aufwasch erledigt werden. "Wenn wir die Fahrbahn nur wieder zuflicken würden, würde sie aussehen wie ein Schweizer Käse", betonte Weishäupl.Eine Erneuerung der Fahrbahn auf der Staatsstraße 2040 im Bereich der Regensburger Straße und der Georgenstraße sei dringend nötig. Die Deckschicht sei 30 bis 40 Jahre alt, schätzte er und betonte, dass die Maßnahme nur unter Vollsperrung möglich sei. Die Straße ist schlicht zu schmal, damit der Verkehr zumindest einspurig weiter fließen könnte.Rund 1,9 Millionen Euro kostet die Stadt die Großbaustelle im Bereich Georgenstraße, Regensburger Straße und Mittelschulstraße. Wie Ulrich Süß von der Verwaltung bei der Informationsveranstaltung der Stadt darlegte, bleiben nach Abzug der staatlichen Förderung und des Anteils des Freistaates unter dem Strich 1,4 Millionen übrig.Für den Straßenbau in der Georgenstraße und der Regensburger Straße werden keine Ausbaubeiträge erhoben, betonte Süß eingangs. Der Grund: Baulastträger ist der Freistaat, und Beiträge fallen nur bei städtischen Straßen an. Auf Nachfrage führte er aus, dass auch im Bereich der Mittelschulstraße die Bürger nicht zur Kasse gebeten werden, weil Beiträge erst bei Arbeiten auf mindestens einem Viertel der gesamten Straßenlänge erhoben würden.Gleiches gilt für den neuen Gehweg in der Regensburger Straße. Bei den bestehenden Gehwegen wird laut Süß nur eine neue Deckschicht aufgebracht. Dies sei als Unterhaltsmaßnahme ebenfalls nicht beitragsfähig. Die Kosten für die Erneuerung der Wasserleitungen und die Sanierung des Kanals fließen in den großen Topf, aus dem die Beiträge und Gebühren alle vier Jahre kalkuliert werden. Das Geld werde also auf alle Bürger, die an diesem Wasserleitungssystem angeschlossen sind, umgelegt.Im Zuge der Maßnahme erneuert die Stadt auch die Waserleitungshausanschlüsse bis zu den Grundstücksgrenzen. Von dort an könnte der Besitzer die Erneuerung der Anschlüsse auf eigene Kosten veranlassen. Um zu klären, ob dies sinnvoll und notwendig ist, empfahl Süß den Grundstückseigentümern ein Gespräch mit Wasserwart Erwin Lobinger.Im Zuge der Bauarbeiten können auch die bestehenden Parkflächen teilweise nicht genutzt werden. Wie Thomas Prey vom Bauamt darlegte, hat die Stadt aber Ersatzflächen gepachtet. Kurzzeitparkplätze entstehen demzufolge im Ramgraben bei der AOK und unterhalb des ehemaligen Modehauses. Auf einem Areal entlang der Austraße bei der Einmündung in den Ramgraben sind zahlreiche Langzeitparkplätze für Beschäftigte der von der Baustelle betroffenen Geschäfte und Anlieger verfügbar. Alternativ bestünde auch die Möglichkeit, den Parkplatz an der Nordgauhalle zu nutzen.Während der Bauarbeiten ist es der Müllabfuhr auch nicht möglich, bis zu den Gebäuden zu fahren und die Tonnen dort abzuholen. Laut Prey müssen Recycling, Papier und Müll zu einem Sammelpunkt unmittelbar vor der Baustellen-Absperrung gebracht werden, von wo aus die Abholung erfolgt.Bürgermeister Armin Schärtl, der eigentlich im Urlaub weilt, aber dennoch der Versammlung beiwohnte, appellierte zum Schluss an das Verständnis der Anwohner und bedankte sich im Vorfeld bereits dafür. Horst Jäger wollte bei der Informationsveranstaltung wissen, ob es möglich wäre, jeweils nur die betreffenden Sektionen zu sperren und nicht jeweils den kompletten Bauabschnitt. Ingenieur Wolfgang Vetter antwortete, dass die Planer das Zeitfenster für die Bauarbeiten so gering wie möglich halten wollten. Deshalb ist es vorgesehen, dass ein Trupp bereits im nächsten Teilabschnitt seine Tätigkeit aufnimmt, während im anderen noch andere Arbeiten ausgeführt werden. Anlieferungen sollen während der Bauarbeiten aber möglich bleiben.Gisela Westiner hatte zwei Anliegen: Zum einen wollte sie wissen, ob es möglich sei, dass ein Vertreter der von der Baustelle betroffenen Geschäfte am wöchentlichen Jour-Fix teilnimmt, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Zum anderen sprach sie sich dafür aus, am Beginn der Baustelle darauf hinzuweisen, dass die betroffenen Geschäfte zumindest fußläufig erreichbar sind. Zweiter Bürgermeister Kurt Koppmann, der die Veranstaltung für das im Urlaub weilende Stadtoberhaupt Armin Schärtl leitete, antwortete, dass eine Teilnahme an den Besprechungen grundsätzlich möglich sei. Eine weitere Frage beschäftigte sich mit der Parksituation im Ramgraben. Die Befürchtung: Viele Autofahrer werden den Ramgraben – und nicht die Bahnhofstraße – als Umleitung nutzen. Koppmann versprach, dass die Stadt ein Auge auf die Situation haben wird. Wenn die Straße wirklich von vielen Autofahrern als Umleitung genutzt wird, wäre es auch kurzfristig möglich, dort ein Parkverbot zu erlassen. Wenn die Umgehungsstraße im Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs kommt, wird die jetzige Staatsstraße 2040 zur Ortsstraße abgestuft. Ob er sagen könne, wann das in etwa so weit ist, wollte CSU-Stadtrat Hans Georg Dobler vom Vertreter des Staatlichen Bauamts Amberg-Sulzbach wissen. „Nein“, entgegnete Gottfried Weishäupl und betonte, dass das Planfeststellungsverfahren in den Händen der Regierung der Oberpfalz liege.Weitere Informationen zur Baumaßnahme und der genaue Verlauf sind ständig aktualisiert auf der Homepage der Stadt unter www.vg-nabburg.de zu finden.