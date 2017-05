Kreativ vor den Kulturtagen

Vermischtes Nabburg

23.05.2017

16

0 23.05.201716

Die vierten Oberpfälzer Kulturtage finden von 30. Juni bis 2. Juli in Nabburg statt. 2011 wurde die Veranstaltung vom Oberpfälzer Kulturbund ins Leben gerufen, um den Bayerischen Nordgautag zu ergänzen. "Bewusst soll damit der Fokus alle zwei Jahre mehr auf kleinere Städte gelenkt werden," sagt Vizepräsident Erich Dollinger. Zur Programmvorstellung und Siegerehrung des Plakatwettbewerbs war er am Dienstag ins Gymnasium gekommen. Die Schüler sollten ein Plakat entwerfen, das zum Motto: "1200 Jahre Leben am Fluss" passt. Schulleiter Christian Schwab zeigte sich stolz, als die Preise an die Schülerinnen Carolin Reis (8d), Hannah Willax (8a) und Lea Bernhard (8a) überreicht wurden. Ebenfalls gratulierte Bürgermeister Armin Schärtl. Kunstlehrer und Heimatpfleger Raphael Haubelt erläuterte die Herangehensweise der Schüler an die Gestaltung. Am ersten Juli-Wochenende findet die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Bezirkstagspräsident Franz Löffler statt. Es wird eine Mischung aus Musik, Literatur, Geschichte, Film und Religion geboten.