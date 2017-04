Neuer Friseursalon in der Hütgasse - Eröffnungsfeier

24.04.2017

Ein monatelanger Umbau ging voraus. Nach vielen schweißtreibenden Stunden war es geschafft und aus einem "Leerstand" im Nabburger Ortsteil Venedig der neue Friseursalon Melanie Rosa Ferstl entstanden.

Seit Beginn des Monats April hat sich die junge Friseurmeisterin und Visagistin mit der Eröffnung ihres eigenen Geschäftes in der Hütgasse 3 einen Traum erfüllt. Im Beisein von geladenen Gästen, Freunden und Bekannten begrüßte Bürgermeister Armin Schärtl den mutigen Schritt und wünschte der Jungunternehmerin allzeit viele zufriedene Kunden. Den Segen für die Räumlichkeiten spendeten die Geistlichen Pfarrerin Irene Friedrich und Stadtpfarrer Hannes Lorenz. Sie stellten dabei den Dienst am Menschen als klassische Dienstleistung heraus.Die Gesellenprüfung legte Melanie Ferstl 2013 nach dreijähriger Lehrzeit als Beste im Kammerbezirk ab. Bereits ein Jahr später stellte sie ihr Können bei der Meisterprüfung unter Beweis. Doch damit nicht genug, mit dem Diplom "Visagistin" machte sie sich 2016 noch fit für das Brautstyling. Es beinhaltet neben Steckfrisuren ein professionelles Make-up auf der Basis der Anatomie und Physiognomie der Kunden. Und wer sich auf diesem Gebiet Kenntnisse aneignen möchte, für den bietet die Friseur-Meisterin einen Workshop an.