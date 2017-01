Vermischtes Nabburg

23.01.2017

Draußen war es klirrend kalt, doch im Foyer der Grund- und Mittelschule wurde es den Herren warm ums Herz, war die Ordensverleihung doch mit dicken Bussis verbunden. Zweiter Bürgermeister Kurt Koppmann empfing vor dem Jugendgardetreffen die Majestäten der ostbayerischen Faschingsgesellschaften.

Bürgermeister Armin Schärtl war in wärmeren Gefilden, ernannte er doch in Südafrika Bischof Dr. Fritz Lobinger zum Ehrenbürger. Neben Koppmann standen das Nabburger Prinzenpaar Nathalie I. und Michael III. sowie Vizepräsident Thorsten Lumme am Rednerpult. Hans Frischholz, Präsident des Landesverbandes Ostbayern, kramte launig in Erinnerungen. Schon mit "zarten" 16 Jahren tanzte er als Lehrbub in der alten Nordgauhalle. Als die Polizei kontrollierte, rettete ihn eine Verkäuferin mit einem langen Kuss vor den Augen der Ordnungshüter. "Das war schön, das war nett". Seit 35 Jahren gibt es die Nabburger FG. Die Stadt ist in dieser Zeit zur Hochburg des Faschings geworden. Unter den Schlachtrufen "Nabi Nabi", "Schluck auf" oder "Gaudi, Gaudi" verliehen die geladenen Faschingsgesellschaften den Gastgebern schmucke Orden. Die Nabburger revanchierten sich mit ihrem Hausorden. Über 100 lagen bereit. Zweiter Bürgermeister Kurt Koppmann hatte nach dem Zeremoniell jedenfalls ziemlich schwer zu tragen.