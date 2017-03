Vermischtes Nabburg

06.03.2017

Hirschau/Nabburg. Er ist einer, den sie draußen immer mochten: Als Mitbürger in Hirschau, als Polizist, Sportler, Kommunalpolitiker, Vereinsfunktionär. Heute wird Rudolf Wild 70 Jahre alt. Kein Grund für ihn, sich aufs Altenteil zurückzuziehen.

Seine Karriere bei der Polizei war beachtlich. 1967 mit der Ausbildung begonnen, nahm Rudolf Wild 1971 seine Beamtentätigkeit bei der damaligen Amberger Landpolizei an der Baustadlgasse auf. Er bekam wenige Jahre später eine Funktion im gehobenen Dienst, arbeitete als Dienstgruppenleiter in Amberg und Sulzbach-Rosenberg, in der Amberger Einsatzzentrale, beim damaligen WAA-Polizeiführungsstab Wackersdorf und bei der Amberger Verkehrspolizei.Am 1. Juni 1999 wurde der Mann aus Hirschau als Chef der Polizeiinspektion Nabburg eingeführt. Er blieb es genau, wie man später ausrechnete, 100 Monate lang. Seine Leute schätzten ihn, er selbst stand immer an ihrer Seite. Als Rudolf Wild nach 40 Dienstjahren bei der Polizei in den Ruhestand ging, sagte der damalige Polizeipräsident Hans Junker anlässlich der Verabschiedung im Jahr 2007: "Sie haben große Führungsqualitäten bewiesen".Der größte Einsatz, den Wild zu leiten hatte, lief 2005, als im Wernberg-Köblitzer Ortsteil Saltendorf ein damals 49-jähriger Hobbyjäger in einem Wirtshaus erschien und dort wahllos auf die Gäste einer Pfarrversammlung schoss. Ein Mann starb, acht weitere Personen wurden teilweise schwer verletzt.Der im Rang eines Ersten Hauptkommissars pensionierte Rudolf Wild hat sich seit seiner Jugend in Hirschau engagiert. Besonders beim Verein TuS Weiße Erde. Weit mehr als 1000 Fußballspiele absolvierte der passionierte Sportler für diesen Club, über fünf Jahrzehnte hinweg übernahm er Ämter beim TuS. Zwölf Jahre lang stand Wild an der Spitze des Vereins.Es gibt noch andere Betätigungsfelder für den Rudi, wie ihn seine Freunde nennen. Er engagiert sich bei den Sozialdemokraten, arbeitet seit 2008 als Mitglied der SPD-Fraktion im Hirschauer Stadtrat, ist seit 25 Jahren Sportabzeichenprüfer. Einer also, der nicht müde wird, etwas für seine Mitbürger zu tun. Auch als Heimbeirat im lokalen Seniorenheim.