Vermischtes Nabburg

27.04.2017

Die Renovierungsarbeiten an der Naabtal-Realschule schreiten voran, und die ersten Teilbereiche konnten ihren Bestimmungen übergeben werden. So sind die Schüler der offenen Ganztagsschule die ersten, die sich über ihre neuen Zimmer freuen können.

Ein großer Bereich (Bild) mit Sofa, Computerecke und einer kleinen Küche lädt zum Verweilen in den Pausen vor und nach der Hausaufgabenzeit ein. Auch die Hausaufgaben selber gehen in den neu gestalteten Klassenzimmern leichter von der Hand. Wer an der Ganztagsschule oder auch nur an den neuen Räumen interessiert ist, kann sich am 4. Mai, dem Schnuppertag für die neuen Fünftklässler, selber dort ein Bild von der Atmosphäre machen. Bild: exb