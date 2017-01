Vermischtes Nabburg

09.01.2017

17

0 09.01.201717

Gut gerüstet für die nächsten Besuche im Hallenbad oder auch für die nächste Badesaison im Freibad sind jetzt 20 kleine Wasserratten.

14 von ihnen können sich sogar von Mama oder Papa das Seepferdchen an Badehose oder -anzug nähen lassen. Tapfer versuchten die Kleinen in den letzten Wochen, den Anweisungen ihrer Schwimmlehrer Folge zu leisten und sich mehr und mehr selbstständig über Wasser zu halten und fortzubewegen. Das Schwimmbecken im Hallenbad war zeitweilig mit Schwimmnudeln, -brettern oder Tauchringen übersät. Mittendrin fanden sich dann die kleinen Schwimmanfänger. Dass Schwimmkurse nach wie vor von großer Bedeutung sind, zeigen Statistiken der letzten Jahre. Um Ertrinkungsunfällen mit Nichtschwimmern vorzubeugen, bietet die Wasserwacht regelmäßig Schwimmkurse an. Zweimal pro Woche hieß es für die 20 Kleinen: Badehose an und ab ins Nass des Hallenbades. Die Kinder mussten lernen, dass Schwimmen mit viel Ausdauer, Übung und Kraft verbunden ist. Sie sollten die Angst vorm Wasser verlieren. Damit der Spaß nicht zu kurz kam, hielten die Schwimmlehrer ihre Sprösslinge mit Spielen und kleinen Wettkämpfen bei Laune. Bild: dos