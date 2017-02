Vermischtes Nabburg

09.02.2017

7

0 09.02.2017

Zwischen April und November müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen im Zentrum der Unterstadt einstellen. Ausgelöst werden sie durch Wasserleitungserneuerung, Kanalsanierung und Oberflächenwiederherstellung in den Bereichen Georgenstraße/Regensburger Straße/Mittelschulstraße. Damit verbunden sind einige Umgestaltungen und die Sanierung der Friedhofsmauer. Die Stadt will versuchen, die anfallenden Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten.

Der Verwaltungsfachangestellte Thomas Prey gab am Dienstag in der Stadtratssitzung bekannt, dass dazu vier Bauabschnitte gebildet werden sollen: Leitungsumschluss an der Ecke Regensburger Straße/Bahnhofstraße, danach Bau in der Georgenstraße/Mittelschulstraße, Regensburger Straße/Mittelschulstraße und Mittelschulstraße/Rotbühlring. Dazu sind phasenweise sowohl Voll- als auch Teilsperrungen nötig.Diese Einteilung steht inzwischen, der nähere Bauzeitenplan befindet sich gerade in Vorbereitung. Er wird demnächst auch in einer Anliegerversammlung durchgesprochen, kündigte Bürgermeister Armin Schärtl an. Der Termin soll im März stattfinden.In der Sitzung äußerte sich die Verwaltung auch zu den entstehenden Kosten. Die zunächst veranschlagte Million wird demnach nicht reichen. Der Aufwand werde sich zwischen 1,1 und 1,3 Millionen Euro bewegen, gab Prey zu verstehen. Ferner berichtete er bezugnehmend auf eine Anfrage in der vorhergehenden Sitzung, dass die geplante Sanierung der Friedhofsmauer in der Mittelschulstraße immer noch günstiger sein werde als ein von Josef Fischer ins Gespräch gebrachter Neubau.