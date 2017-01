Vermischtes Nabburg

22.01.2017

56

0 22.01.201756

Der frenetische Applaus am Ende seiner Abschiedsrede zeigte, wie beliebt Schulleiter Franz Xaver Huber am JAS-Gymnasium war. Die Schülersprecherinnen verliehen dem Oberstudiendirektor ein Geschenk, das ihn auszeichnet und nun zu Hause, wie er betonte, einen Ehrenplatz erhält.

"Es ist jetzt ein nicht ganz leichter Moment für mich", bekannte Schulleiter Franz Xaver Huber vor den 772 Schülern, die sich am Freitag in der großen Turnhalle versammelt hatten. Mit Wehmut sagten die Schülersprecherinnen Miriam Schindler und Emilia Ries stellvertretend für alle auf Wiedersehen: "Wir alle werden bereits am Morgen den Mercedes am Parkplatz, die freundliche Begrüßung im Gang sowie die kurzen Unterhaltungen mit Ihnen vermissen". Sie dankten für das stets offene Ohr und auch dafür, dass der Direktor nie nachtragend war, wenn einer mal Mist gebaut hatte. Mit den Worten "Ein Schmeller-Gymnasium ohne Sie können wir uns jetzt noch nicht vorstellen" überreichten sie "ihrem Schulleiter" einen Pokal mit der eingravierten Aufschrift "Bester Schulleiter der Welt", ein Fotoalbum mit vielen Schnappschüssen und einen Blumenstrauß. (Hintergrund)

Abschied nach 14 Jahren

Nabburg. (jua) Franz Xaver Huber bedankte sich bei "seinen Schülern" für die vielen großartigen Schulveranstaltungen - sei es Theater, Konzerte, Ausstellungen, Sport oder Wettbewerbe, denen er immer gerne beiwohnte und auf die er als Schulleiter ganz besonders stolz war. Für ihn war es immer wichtig, dass die Schule ein einladendes Klima, Harmonie und eine gute Atmosphäre ausstrahlte. Er appellierte an seine Schützlinge, aufeinander Rücksicht zu nehmen und mit Vernunft zu handeln. Zum Abschied wünschte er allen seinen Schülern einen guten Abschluss und viel Erfolg für die Zukunft. Bei den Kollegen und dem Elternbeirat verabschiedete sich Oberstudiendirektor Franz Xaver Huber schon in den Tagen davor. Nach 14 Jahren als Chef des Schmeller-Gymnasiums in Nabburg beginnt für ihn heute nun ein neuer beruflicher Abschnitt als Ministerialbeauftragter für die Gymnasien der Oberpfalz. Wer wann seine Nachfolge in Nabburg antritt, steht noch nicht fest.