Verbandsspitze kontert Vorwürfen

15.02.2017

Hoher Wasserverlust und Rekordkosten für den Rohrnetzunterhalt: Die Erneuerung des Leitungsnetzes im Bereich des Zweckverbands der Brudersdorfer Gruppe ist für die Verbandsspitze schnellstmöglich nötig. Vorwürfen, gefasste Beschlüsse nicht umzusetzen, tritt sie deshalb entschieden entgegen. Für sie liegt der Ball woanders.

Im zweiten Quartal

Einsicht jederzeit möglich

Hohe Verwaltungskosten

Höherer Wasserpreis

/Schmidgaden. Bei einem Pressegespräch widersprachen Zweckverbands-Geschäftsführer Hans Werner und die beiden Bürgermeister Armin Schärtl (Nabburg) und Josef Deichl (Schmidgaden) Äußerungen, die vor wenigen Tagen bei einer Info-Versammlung in Inzendorf (wir berichteten) gemacht wurden. Werner erinnerte zunächst daran, dass sämtliche Beschlüsse zur Planung der Leitungssanierung im Zweckverband einstimmig gefasst worden seien - also auch mit den Stimmen der beiden Verbandsräte Florian Burth aus Inzendorf und Christian Pröls aus Rottendorf, die nun als Opposition auftreten.Wenige Wochen nach dem Beschluss hat Burth laut Hans Werner Widerspruch und Pröls Klage gegen die beschlossene Planung eingelegt. Die Begründung dafür sei aber erst Monate später eingegangen. Angesichts dieses Verfahrens und der ausstehenden Entscheidung habe der Zweckverband im Haushalt die restlichen Maßnahmen im ersten Bauabschnitt nicht mehr veranschlagt.Auch der Etat und die Finanzplanung seien im Oktober vergangenen Jahres einstimmig beschlossen worden, betonte Werner. Der Geschäftsführer machte klar: Eine Erteilung der Aufträge zum jetzigen Zeitpunkt würde für den Zweckverband auch ein hohes finanzielles Risiko bedeuten.Der Grund: Falls der Auftrag wegen einer Gerichtsentscheidung reduziert oder zurückgenommen werden müsste, könnten hohe Schadenersatzforderungen der Firmen auf den Verband zukommen. Diese Auffassung habe im übrigen das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt und auch betont, dass eine Auftragsvergabe durch den Verbandsvorsitzenden haushaltsrechtlich derzeit nicht zulässig sei.Mit einer Entscheidung des Gerichts ist laut Werner im zweiten Quartal diesen Jahres zu rechnen. Sein Fazit: "Uns das jetzt als Verzögerung darzulegen, ist Nonsens". Wenn die Planung derart massiv angegriffen werde, müsse erst eine Entscheidung über die Klage abgewartet werden. Dass die Gemeinde Schmidgaden für Verzögerungen sorge, weil der Straßenausbau noch nicht geklärt sei, ist laut Bürgermeister Deichl ebenso falsch: "Die Straßenplanung können wir erst dann machen, wenn wir wissen, was mit den Wasserleitungen passieren wird".Unverständnis über das Vorgehen von Pröls und Burth äußerte auch Bürgermeister Armin Schärtl: "Sich als Robin Hood der Bürger zu inszenieren ist die eine Seite, eine gewisse gesamtgemeindliche Verantwortung, die sie als Verbandsräte haben, die andere Seite". Definitiv falsch sei es auch, wenn behauptet werde, die Herausgabe von Unterlagen müsse gerichtlich angefordert werden. Eine Akteneinsicht sei von beiden bislang nicht beantragt worden, stellte Geschäftsführer Werner klar. Beide hätten als Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses des Zweckverbandes Brudersdorfer Gruppe aber ohnehin uneingeschränkten Zugang zu den gewünschten Daten. "Wir", machte Schärtl klar, "verweigern sie ihnen nicht".Der Schmidgadener Bürgermeister Josef Deichl sprach die deutlich gestiegenen Verwaltungskosten an. Die Gemeinde Schmidgaden habe viele Jahre lang 12 000 Euro jährlich dafür verlangt. Durch den Rechtsstreit sei diese Summe nicht mehr tragbar gewesen und zwischenzeitlich auf 50 000 Euro angewachsen. Da Deichl nicht von einem Abschluss vor 2020 ausgeht, summieren sich alleine diese Kosten auf 250 000 Euro.Zusammen mit beispielsweise den hohen Wasserverlusten ergebe sich über die Jahre schnell eine hohe sechsstellige Summe. "Diesen Betrag werden wir diesen Herren (Burth und Pröls; Anm. d. Red.) dann aufstreichen", kündigte Schärtl an.Die wohl in Inzendorf aufgekommene Frage, ob sich die Gemeinden beim Brandschutz beteiligen müssten, beantwortete Werner mit einem klaren "Nein". Die Löschwasserversorgung sei seit 1967 Sache des Zweckverbandes. Den Vertrag habe die damals noch eigenständige Gemeinde Rottendorf gemacht.Schärtl, Deichl und Werner stellten auch klar, dass der Wasserpreis für die Gäste aus Wolfsbach und Littenhof 1,17 Euro und nicht - wie behauptet - nur 96 Cent betrage. Dass der Markt Wernberg-Köblitz für den Neubau des Hochbehälters Fischberg und umfangreiche Erneuerungen der Leitungen eine deutlich höhere Förderung bekommt als die Gemeinde Schmidgaden erklärte Werner damit, dass dort in der Vergangenheit sehr viel investiert worden sei. Dadurch erreiche die Kommune die Förderschwelle II und erhalte 120 Euro pro laufendem Meter Leitung. Schmidgaden bekäme 80 Euro für die Leitungssanierung.___Weitere Informationen:http:// www.schmidgaden.de/content/zv-brudersdorfer-gruppe