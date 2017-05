Vertrauenbeweis der Kunden

Vermischtes Nabburg

21.05.2017

"Fester Halt für unsere Region". Dieser Leitgedanke stand bei der Gebietsversammlung der Raiffeisenbank im Naabtal auf der Tischvorlage. Trotz eines schwierigen Marktumfelds kann sie auf eine gute Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 zurückblicken.

"Wollen Bank vor Ort"

Große Regulierungswut

Nahezu elf Millionen Euro Umsatz An Steuern berappt die Raiffeisenbank für das Geschäftsjahr 2016 einen Betrag von 1,46 Millionen, davon rund 623 000 an Gewerbe- und 840 000 Euro an Körperschaftssteuer. Zum 31. Dezember 2016 waren bei der Bank 163 Mitarbeiter beschäftigt - darunter 14 Auszubildende. An den vier Warenstandorten Schönsee, Oberviechtach, Weidenthal und Knölling wurde ein Umsatz von beinahe elf Millionen Euro erreicht. Das Bilanzergebnis ergibt etwa die schwarze Null. (ohr)

Vorstand Bernhard Werner begrüßte in der Nordgauhalle unter den Gästen die Eigentümer und Kunden aus den Geschäftsgebieten Nabburg/Pfreimd, Schwarzenfeld/Fensterbach und Wernberg-Köblitz, Vertreter aus der Kommunalpolitik, ehemalige Direktoren und Verbundpartner. "Die 260 bayerischen Volks -und Raiffeisenbanken blieben im Jahr 2016 auf Wachstumskurs", führte Vorstand Christian Seidl aus. Die Bilanzsumme stieg um 7,6 Milliarden Euro (5,2 Prozent) auf 153,5 Milliarden. Das insgesamt gute Ergebnis wurde zur Eigenkapitalausstattung genutzt, um für das herausfordernde Umfeld gestärkt zu sein."Auch die Raiffeisenbank im Naabtal kann auf ein gutes Geschäftsjahr 2016 zurückblicken", versicherte der Vorstand. Das betreute Kundenvolumen einschließlich der Verbundpartner Union Investment, Bausparkasse Schwäbisch Hall, R + V und Allianz Versicherung betrug zum Jahresende insgesamt 969,7 Millionen, ein Zuwachs von 56,1 Millionen Euro. Dieses Einlagenwachstum demonstriere das entgegengebrachte Maß an Vertrauen zur Raiffeisenbank im Naabtal. Die Bilanzsumme kletterte um 42,6 Millionen auf 700,2 Millionen Euro. Das ausgereichte Kreditvolumen an den Mittelstand und die Privatkunden stieg um 29,7 Millionen auf 392,6 Millionen Euro. Das gesamte betreute Kundenvolumen - inklusive der Verbundpartner - erhöhte sich um beachtliche 86,4 Millionen auf rund 1,362 Milliarden Euro. Diese Zuwächse, so der Vorstand, "sind ein absoluter Vertrauensbeweis der Kunden, die eine Bank vor Ort wollen, die Sicherheit und Vertrauen bietet."Sorge bereite die Entwicklung der Zinsspanne. Sie ging im Vergleich zum Vorjahr weiter zurück. Dieser Trend werde sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Der Druck auf die Erlöse und damit auf das Ergebnis schlagt auch bei der Raiffeisenbank im Naabtal durch. Hinzu komme die überbordende Regulierungswut der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht und der Europäischen Union. Die Umsetzung der Vorgaben seien personal- und damit kostenintensiv. Wie Christian Seidl weiter aufzeigte, beträgt nach Einstellung von 600 000 Euro in die Rücklagen der Bilanzgewinn rund 207 000 Euro. Auch für das Jahr 2016 werde die Raiffeisenbank im Naabtal eine attraktive Rendite für ihre Mitglieder ausschütten. Der Beschluss werde im Juli in der Vertreterversammlung gefasst.Die bilanzielle Eigenmittelausstattung konnte weiter auf gutem Niveau ausgebaut werden. Als Eigenkapital sind 69,9 Millionen Euro beziehungsweise 9,55 Prozent der Bilanzsumme vorhanden. Mit diesem Grundstock könne den rasant steigenden .Anforderungen der Regulierungsbehörden Rechnung getragen werden - "und die Bank ist für die Zukunft gerüstet"."Die Hausaufgaben werden gemacht. Die Bilanzzahlen steigen nach oben", freute sich Bürgermeister Armin Schärtl. Die Raiffeisenbank im Naabtal "ist ein potenter Ausbilder und Steuerzahler".