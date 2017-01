Vermischtes Nabburg

19.01.2017

Nabburg/Altendorf. Erst Ende Dezember letzten Jahres brachen unbekannte Täter in einem Stullner Straßenzug in vier Häuser ein. Nun beschäftigen erneut zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Neusath und Willhof die Kriminalpolizeiinspektion Amberg.

Die bislang unbekannten Täter hebelten am Dienstag, 17. Januar, die Terrassentüren auf und gelangten so in die Wohnhäuser. Hier erbeuteten sie Bargeld und Schmuck im Gesamtwert eines vierstelligen Betrages.Im Ortsteil Willhof (Gemeinde Altendorf) agierten der oder die Täter in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 19.15 Uhr. Die Tatzeit im Nabburger Ortsteil Neusath liegt nach einer Mitteilung des Polizeipräsidiums zwischen 18.15 Uhr und 21 Uhr. Durch die aufgebrochenen Terrassentüren entstand an beiden Wohnhäusern jeweils ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zudem prüfen die Ermittler, ob bei den beiden Einbrüchen Tatzusammenhänge gegeben sind. Sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die in den Ortsteilen am Dienstag wahrgenommen wurden, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 09621/890-0 entgegen.Erst zwischen 27. und 28. Dezember letzten Jahres waren Einbrecher in vier Anwesen in der Flurstraße in Stulln zugange. Zwischen 21. und 28. Dezember versuchten unbekannte Täter in Nabburg in den Innenhof einer leerstehenden Gaststätte zu gelangen. Sie rissen dafür ein Gitter aus der Mauerumfriedung.