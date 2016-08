Vermischtes Nabburg

In Nabburg und Schwarzenfeld haben Unbekannte gleich mehrere Einbrüche verübt.

Zwischen 28. August, 11.30 Uhr, und 29. August, 8.30 Uhr, wurde in die Pfarrbücherei am Oberen Markt in Nabburg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Türe auf, brachen zwei Rollcontainer auf und entwendeten drei Kassen Bargeld in Höhe von 500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auch 1000 Euro.Wie die Polizei berichtet, brachen vermutlich die selben Täter im Zeitraum zwischen dem 26. August, 12.30 Uhr, und 29. August, 7 Uhr, in die Mittelschule in der Kemnather Straße in Nabburg ein. Hier durchsuchten die Unbekannten mehrere Zimmer und nahmen einen Möbeltresor mit Bargeld mit. Die Beute beträgt 3500 Euro, der angerichtete Schaden 3000 Euro.Ebenso in Nabburg wurde sich Zugang zur Metzgerei in der Bahnhofstraße verschafft. Die Tatzeit lässt sich hier auf die Zeit zwischen 12 und 16.30 Uhr am 28. August eingrenzen. Die Täter entnahmen aus der Ladenkasse 90 Euro Bargeld. Sie durchwühlten die Wohnung im Obergeschoss und nahmen eine Geldbörse mit 20 Euro mit.Zwischen 26. August, 9.30 Uhr, und 28. August, 15 Uhr, suchten Unbekannte den Kindergarten in der Regensburger Straße in Nabburg heim. Die Täter brachen gewaltsam in den Kindergarten St. Angelus ein und entnahmen aus einer Kasse 145 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden beträgt 1800 Euro.Zwei unbekannte Täter, schlank, mit rotem und blauem T-Shirt, setzten an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Naabstraße in Schwarzenfeld ein Hebelwerkzeug an. Durch das Krachen der Holztür wurden die anwesenden Bewohner aufmerksam und machten sich bemerkbar. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Dieser Einbruchsversuch ereignete sich am Sonntag, 28. August, um 11.10 Uhr.Die Polizei in Nabburg, Telefonnummer 09433/24040, bittet um Hinweise.