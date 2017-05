Wirtschaft Nabburg

04.05.2017

Die Gruppe "Senioren aktiv" der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) im Kreisverband Schwandorf bietet den Mitgliedern ein ansprechendes Jahresprogramm an. Die Besichtigung der Firma EMZ-Hanauer in Nabburg stieß auf starke Resonanz. Personalreferent Markus Block begrüßte im Beisein von Betriebsratsvorsitzendem Georg Bauer die annähernd 40 Senioren. "Kein moderner Haushalt ohne unsere Produkte" war als Vision des Unternehmens auf der Präsentationswand zu lesen.

Ein Weltmarktführer

Kennziffern stimmen

Rund 1000 Arbeitsplätze

In der Gründerzeit, so der Sprecher, lag der Schwerpunkt in der Herstellung von Christbaumbeleuchtungen und Kondensatoren. Volle Spannung und Vielfalt kennzeichnen die zurückliegenden 69 Jahre. Die Ansiedelung in Nabburg erfolgte vor 27 Jahren. Zum 25-jährigen Bestehen investierte das Unternehmen am Standort fünf Millionen Euro.In seinen weiteren Ausführungen ging der 30-jährige Ingenieur auf das Leistungsspektrum Haus- und Umwelttechnik mit Schwerpunkt auf Schließmechanismen als Weltmarktführer ein. Qualität und Zuverlässigkeit garantierten den Fortschritt. Das Unternehmen setze auf eigenes Personal. Auszubildende werden generell übernommen.Als guter Arbeitgeber halte sich EMZ an die Tarifbindung, fördere flexible Arbeitszeiten und setze auf individuelle Personalentwicklung. Das Unternehmen gewähre freiwillige Sozialleistungen und mit einer Quote von einem Prozent sei die Fluktuation sehr gering. Der Anteil von Beschäftigten mit Behinderung liege über der gesetzlichen Norm. Auch das duale System werde angeboten. Die betriebliche Gesundheitsförderung sei hoch angesiedelt. Auf die Schaffung angenehmer Arbeitsplätze werde großer Wert gelegt.Menschen zu begeistern und Zukunft zu gestalten, diene als Motivation für die beständige Weiterentwicklung. Untereinander menschlich, freundlich und fair umzugehen, das zähle zur Firmenkultur.Zum Schluss nannte er einige Daten: Global gehören zum Unternehmen rund 1 000 Beschäftigte, in Nabburg 450. Die Fachkräfte kommen vor Ort. Am Fertigungsstandort in China sind 100, in Mexiko und Tschechien insgesamt 450 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz betrage über 100 Millionen Euro. "Uns geht's sehr gut", fügte Personalreferent Markus Block hinzu.KAB-Seniorenleiter Fridolin Gans bedankte sich für den interessanten Vortrag mit Einblick in die Struktur der EMZ-Hanauer. Als Gäste der Firma saßen die Teilnehmer im Betriebsrestaurant noch gemütlich in geselliger Runde beieinander.