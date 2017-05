Wirtschaft Nabburg

Das Konzept "Handel und Handwerk - Hand in Hand" wurde beim verkaufsoffenen Sonntag umgesetzt. Die Besucher konnten nicht nur einkaufen, sondern auch in so manchem Betrieb hinter die Kulissen blicken.

Die Handels- und Handwerksbetriebe, die sich im Netzwerk zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben, luden in diesem Jahr zum zweiten Mal zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Firmen erlaubten es den Besuchern teilweise zuzuschauen, wie die Produkte entstehen.Im Gewerbegebiet in der Oskar-von-Miller-Straße tat dies zum Beispiel die Firma Marmor Berger. Dort entstand vor den Augen der Gäste ein Löwe, der gerade vom Bildhauer sein imposantes Gesicht erhielt. Außerdem wurde den Kunden umfangreiche Beratung angeboten. Gezeigt wurde auch, was man aus Stein so alles machen kann: vom Waschbecken, Bodenbelag oder Grabstein bis hin zu schickem Schmuck. Für das leibliche Wohl der Besucher wurde ebenso gesorgt.Gleich gegenüber hatte sich die Firma Ofen Rittmeyer und Partner das Thema Feuer und Garten als Überschrift des Tages gewählt. Es gab Informationen zu aller Art von Öfen und den hohen Anforderungen, die ein solcher Ofen heute erfüllen muss, gerade im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz. Im Garten wurde nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, es gab auch Produkte für den Garten und aus dem Garten. Sie reichten von Accessoires bis hin zu allerlei Pflanzen. Einem Schmied konnten die Besucher zusehen, wie er so manches schöne Stück schuf. Wenn es einmal bei der Grillparty kalt werden sollte, so helfen die zu sehenden, transportablen Feuerstellen.In der Stadt konnten sich die Damen in der Buchhandlung Westiner durch die Visagistin Tanja Ficht schminken lassen. Das neue Memo-Spiel "Nabory", das vom Netzwerk herausgebracht und von Schülern des Johann-Andreas-Schmeller Gymnasiums entwickelt wurde, konnte zum ersten Mal erworben werden. Davon machten viele Gebrauch. Kunsthandwerker stellten ihr Können im ehemaligen Modegeschäft Amling in der Regensburger Straße aus, das auch ein beliebter Anlaufpunkt an diesem Sonntag war. In der Gärtnerei Ritschel nutzten viele die Gelegenheit, sich mit Pflanzen für Balkon und Garten einzudecken, denn der Frühling und der Sommer kommen bestimmt. Bei Optik Maier gab es auch Holzbrillen, bei der Schreinerei Kemptner konnten sich die Besucher mit Holzkraftbier und Baumstammkuchen stärken. So wie ihre Kollegen der anderen Geschäfte, zeigte sich die Vorsitzende des Netzwerkes, Gisela Westiner, sehr zufrieden mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag.