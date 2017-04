Wirtschaft Nabburg

Das Netzwerk Nabburg möchte ein positives Image der Stadt fördern. Was es dafür unternimmt, war der Mitgliederversammlung zu entnehmen.

Stadtrat spielt nicht mit

Neu gewählte Führung

Verkaufsoffener Sonntag "Handel und Handwerk Hand in Hand" lautet das Motto für den verkaufsoffenen Sonntag am 30. April. Das Netzwerk Nabburg hatte die Idee, dass Händler, die ihre Geschäfte öffnen, auch Handwerkern eine Plattform bieten könnten. Einige Netzwerk-Mitglieder veranstalten zudem in ihren Betrieben einen Tag der offenen Tür. Man kann sich über Objekte aus Stein, Gartentrends und -accessoires informieren. Es gibt einen Gartenmarkt, Öfen in allen Variationen sind ausgestellt. Wer bauen oder sanieren will, kann Fragen rund ums Thema Dach und Innenausbau stellen. Wer gerne auf zwei Rädern unterwegs ist, schaut beim Kettler-Show-Truck vorbei. Auch die Frühlingstrends beim Make-up werden gezeigt. Außerdem startet der Verkauf für das Memo-Spiel "Nabory", vom P-Seminar Kunst des Gymnasiums entwickelt. Das Stadtmuseum Zehentstadel bietet einen Wald-Workshop an. In der Bücherei kann man sich zum fair gehandelten Kaffee ein Stück Kuchen schmecken lassen. Die Geschäfte sind von 13 bis 17 Uhr geöffnet, die teilnehmenden Betriebe schon am Vormittag. (cv)

Zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Netzwerkes im Gasthaus "Kräuterbeck". Vorsitzende Gisela Westiner blickte auf die Aktivitäten zurück. Für den "Nabburger Zehner" wurde demnach eine neue Lösung gefunden, die die Abrechnung leichter macht. Der Gutschein kommt sehr gut als Geschenk an. Bei den Unternehmerstammtischen gab es interessante Vorträge zu verschiedenen Themen. Die Firmen beteiligten sich am Schaufenster Nabburg. Beim neuen Nikolausmarkt vor Weihnachten war das Netzwerk ebenfalls präsent. Es wird von der Ried-Stiftung beraten und bietet Mitgliederfortbildungen an.Johann Kreckl berichtete anschließend von der Image-Kampagne, die das Netzwerk auf den Weg gebracht hat. In entsprechenden Arbeitsgruppen wurden die Vorzüge der Stadt herausgearbeitet, sie sollen nun den Menschen nähergebracht werden. Dazu sollen Plakatwände aufgestellt werden, für die Finanzierung konnten schon Unternehmen gewonnen werden, die einen Teil unterstützen. Dem Kulturausschuss der Stadt wurde das Projekt auch schon vorgestellt, dort fand es großen Anklang. Es wurde dort vorgeschlagen, dass die Stadt es auf zwei Jahre mit 30 000 Euro unterstützen soll. Allerdings hatte der Stadtrat etwas dagegen; hier formierte sich ein Widerstand, der für das Netzwerk unverständlich ist, so Kreckl. Am Ende beschloss der Stadtrat, für 2018 erstmals 10 000 Euro in den Haushalt einzustellen. Das Netzwerk möchte in diesem Jahr die letzten vorbereitenden Arbeiten machen und mit den Sponsoren sprechen, so dass im kommenden Jahr die Plakatwände aufgestellt werden können.Iris Nitz berichtete über die Aktion "Nabburger Zehner". Bei verschiedenen Gelegenheiten konnten entsprechende Mengen abgesetzt werden. Vorbildlich gehe hier die Stadt Nabburg voran. Sie verschenke bei Geburtstagen und Jubiläen gerne den Gutschein. Bürgermeister Armin Schärtl, lobte das Engagement des Netzwerkes. Die Mitglieder würden sich nicht nur um ihre eigenen Geschäfte sorgen, sondern seien an einer positiven Fortentwicklung der gesamten Stadt interessiert. Bevor die Neuwahlen auf der Tagesordnung standen, gab es noch eine Aussprache zu den Berichten. Dabei hat man sich darauf verständigt, auf die verkaufsoffenen Sonntage in Zukunft eine Woche vorher mit Plakaten hinzuweisen. Die Wahl brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzende: Gisela Westiner, zweite Vorsitzender Elisabeth Troidl, Kassier Gabriele Lindermair, Beisitzer Robert Kostner, Johann Kreckl, Tanja Ficht, Iris Nitz; Kassenprüfer: Günther Süß, Stefan Sauerer.