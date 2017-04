Wirtschaft Nabburg

26.04.2017

Die Generalagentur Lindermair der Versicherungskammer Bayern ist von der Oberviechtacher- in die Regensburger Straße, ehemals Drogerie Strunz, umgezogen. Die nach dem Umbau jetzt neuen, hellen und freundlichen Geschäftsräume liegen in einer belebten Straße mit günstigem Umfeld und ausreichend Parkplätzen.

Zur offiziellen Einweihung hieß die Inhaberin des Versicherungsbüros, Gabriele Lindermair, Gäste willkommen. In ihren Ausführungen ließ sie die bauliche Maßnahme mit dem Umzug Revue passieren.In ihren Worten nahm Pfarrerin Irene Friedrich Bezug zum Motto mit dem Schriftzug "Ein Stück Sicherheit", wonach sich alle Menschen sehnen. Aber zum eigentlichen Gelingen brauche jeder Gottes Segen. "Nichts ist so sicher wie die Unsicherheit", leitete Stadtpfarrer Hannes Lorenz seine Überzeugung ein. Es gehöre zur Sehnsucht der Menschen sich abzusichern. "Der Kluge baut sein Haus auf Fels" ist das Sinnbild für Sicherheit. Das letzte Risiko könne aber keiner absichern. Letztendlich gibt Gott dem Menschen Halt und Sicherheit. Anschließend erteilten die Geistlichen gemeinsam den kirchlichen Segen.Bürgermeister Armin Schärtl überbrachte die Glückwünsche im Namen der Stadt Nabburg. Die Neueröffnung in der Regensburger Straße füge sich gut in den Stadtentwicklungsplan ein, freute sich das Stadtoberhaupt. "Was eine Versicherung ausmacht, das sind die Menschen", merkte der Leiter der Direktionsbeauftragten der Versicherungskammer Bayern, Manfred Meyer, an und wünschte der Generalagentur Lindermair auch in Zukunft eine gute Entwicklung.