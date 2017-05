Wirtschaft Nagel

05.05.2017

5

0 05.05.2017

(kkl) Der Bagger ist angerollt und hebt großflächig das Bauland aus. Die alteingesessene Zimmerei Tretter in Reichenbach vergrößert sich: Eine Abbundhalle für den Bau von Holzhäusern in Holzständerbauweise soll entstehen. Hier will sich Zimmerer und Juniorchef Andreas Tretter etablieren. Bürgermeister Theo Bauer gratulierte beim Spatenstich zu dem mutigen Schritt. Bild: kkl