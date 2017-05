Freizeit Neualbenreuth

12.05.2017

Elternbeiratsvorsitzende Simone Maurer freute sich über viele Gäste. Auch ein prominenter war dabei.

Bürgermeister Klaus Meyer nahm zusammen mit vielen anderen Eltern an den Tischen Platz, die der Elternbeirat der Grundschule zum Familienfrühstück vorbereitet hatte. Wie gewohnt hatten die Frauen im Beirat ein opulentes Büfett vorbereitet, das kaum Wünsche offen ließ. Das Angebot umfasste Wurst- und Käseplatten, verschiedene Brotaufstriche, Obst, Gemüse, süße Leckereien und Kuchen. Eltern und Kinder griffen beherzt zu und ließen sich die Köstlichkeiten schmecken.Die Gäste waren von der Vielfalt begeistert. Die Schüler hatten einen Flohmarkt aufgebaut. "Viele Spielsachen und Bücher wechselten ihren Besitzer", so in der Pressemitteilung.