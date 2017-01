Freizeit Neualbenreuth

26.01.2017

Weiterhin gut sind die Wintersportmöglichkeiten im Bereich der Tillen-Gemeinde.

Rund um Neualbenreuth wurden zur Freude von Einheimischen und Gästen durch Daniel Ott Loipen gespurt: Eine Route führt über den Golfplatz und ist etwa 5,5 Kilometer lang. Einstiegsmöglichkeit ist am Parkplatz der Kleinen Kappl bei Ottengrün. Die zweite Route führt rund um den Alten Herrgott und umfasst etwa 20 Kilometer. Einstieg ist am Parkplatz Richtung Alter Herrgott oder hinter Ernestgrün. Eine weitere Route entstand als Hilfe für den tschechischen Verein "Zivot na Dylen" (Leben am Tillenberg). Denn deren Loipenspurgerät ist zurzeit defekt und kann nicht eingesetzt werden. Die Tour führt vom Grenzlandturm aus rund um den ehemaligen Ort Ulrichsgrün.