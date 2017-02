Freizeit Neualbenreuth

Wernersreuth. Zum Familienbrunch eingeladen hatten Mitglieder der Katholische Landjugendbewegung unter Leitung von Michael Meyer. Viele hatten das Angebot, einmal selbst die Küche kalt zu lassen, angenommen und ließen sich verwöhnen. Die jungen Leute hatten ein reichhaltiges Büfett bereitet.

Es lud dazu ein, mehr zu essen als eigentlich der Figur zuträglich war: Es gab Käse- und Wurstplatten, Müsli zum Zusammenstellen, Weißwürste, Eier in verschiedenen Variationen, Obst, Obstsalat und Kuchen. Dass es später Kartoffelsuppe und Lasagne gab, war den Hausfrauen, die den Sonntag einmal ohne Kochen verbringen konnten, nur recht. So ermunterten sie ihre Männer, ordentlich zuzugreifen. Denn wann können sich alle einmal einfach an einen gedeckten Tisch setzen? Das Schöne war, dass man sich mit seinen Nachbarn unterhalten konnte und zu mancherlei neuen Erkenntnissen kam.