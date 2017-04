Politik Neualbenreuth

Von 12 spannenden und auch erfolgreichen Jahren sprach Albert Köstler vor den Neuwahlen - und gab wenig später bekannt, nicht mehr für den Posten des CSU-Vorsitzenden kandidieren zu wollen.

Ärztliche Versorgung

Arbeitsmarkt erholt sich

Ich bin froh und auch ein bisschen stolz, dass ich den Ortsverband nach Gerhard Schöner funktionsfähig und stabil halten konnte und bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Albert Köstler

Bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverband im Gasthaus "Tillenblick" gab es eine Veränderung an der Spitze. Köstler gab bekannt, dass er nach 12 Jahren Vorsitz diese Aufgabe gern in jüngere Hände legen will. "Es wird Zeit, die Lokomotive zu wechseln, den Stab weiterzugeben", erklärte der Altbürgermeister. "Ich bin froh und auch ein bisschen stolz, dass ich den Ortsverband nach Gerhard Schöner funktionsfähig und stabil halten konnte und bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen." Bei den Neuwahlen wurde Bürgermeister Klaus Meyer zum neuen Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind Christian Hebert und Christian Maischl, Schatzmeister Arthur Sommer, Schriftführer Albert Köstler. Weitere Vorstandsmitglieder sind Franz Becker, Christian Eckstein, Alois Grillmeier und Ferdinand Scharnagl, Kassenprüfer Christian Schnurer und Ferdinand Köstler. Delegierte zur Kreisversammlung werden sein Klaus Meyer, Arthur Sommer, Christian Hebert und Ferdinand Köstler.MdL Tobias Reiß ging in seinen Ausführungen auf die aktuellen politischen Themen Flüchtlingspolitik, Innere Sicherheit, Kriminalitätsbekämpfung, Unterstützung von Familien und die Schulpolitik ein. Bei letzterem berichtete er vor allem auch über die neuen Aussichten auf universitäre Einrichtungen in der nördlichen Oberpfalz und auch im Landkreis Tirschenreuth. Dadurch könnten hoch qualifizierte Menschen ausgebildet werden, die dann auch vor Ort adäquate Arbeitsplätze vorfinden, so dass sie nicht mehr in die Ballungsräume abwandern müssen.Große Chancen sieht Reiß in den interkommunalen Allianzen und der Zusammenarbeit mit den angrenzenden böhmischen Städten und Gemeinden im Landkreis. Dadurch können Kultur, Bildung, wirtschaftliche Zusammenarbeit und soziale Mobilität gestaltet, weiter entwickelt und unsere Naturlandschaft erhalten werden. Für den Raum Neualbenreuth-Sibyllenbad verwies er auf die umfassende Förderung des Freistaates für Verkehrsinfrastruktur wie den Fuß- und Radweg zur Platzermühle, die auszubauenden Gemeindeverbindungsstraßen sowie die erhebliche Förderung des Breitbandausbaus.Weiterhin berichtete der Abgeordnete von seinen Anstrengungen zur Aufrechterhaltung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum und von seinem erfolgreichen Eintreten für die Aufnahme des Landkreises Tirschenreuth in die Förderoffensive Nordostbayern. Damit können leerstehende Gebäude modernisiert und instand gesetzt werden, was eine Aufwertung der Innerorts-Lagen bedeutet. Auch Neualbenreuth werde davon profitieren, um die Ortsbilder der Gemeinde so ausgestalten zu können, dass sie einem Heilbad gerecht werden könnten.MdL Reiß informierte außerdem über seine neue Aufgabe als Vorsitzender des Ausschusses "Öffentlicher Dienst" im Bayerischen Landtag, wodurch für die Oberpfalz interessante Aspekte aufgeworfen werden. Erfreulich seien die guten Arbeitsmarktzahlen für die Oberpfalz - auch für den Landkreis Tirschenreuth, der gute Erholungstendenzen aufweise. Teilweise mangelt es sogar an Fachkräften, um die Auftragslage abdecken zu können.Für die Schulabgänger wäre es wichtig, die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der näheren Heimat zu erkunden, denn viele Betriebe, teilweise mit Zugang zum Weltmarkt, seien in unserer Gegend zu Hause. Darüber müsse man gemeinsam noch mehr informieren. (Weiterer Bericht)