Politik Neualbenreuth

03.05.2017

03.05.2017

Viele Zuhörer verfolgten die Marktratssitzung: Dort ging es um das Thema "Bauwagen". Der steht nicht mehr als Jugendtreff zur Verfügung. Seit 2001 wird der Bauwagen am Regenüberlaufbecken von jungen Leuten als Treffpunkt genutzt. Bürgermeister Klaus Meyer berichtete von rechtlichen Problemen und von Beschwerden von Anwohnern - wegen der Lautstärke und der Verschmutzung. Ein öffentlicher Jugendtreff funktioniere nur bei professioneller Begleitung. Auch fehle die vertragliche Grundlage. "So ist eine Nutzung nicht akzeptabel". Meyer verwies auf seine Haftung als Bürgermeister und auf die der Markträte bei Unglücken - etwa wie in Arnstein - und teilte als Konsequenz die Schließung des Bauwagens mit. "Der Bauwagen hat etwas mit Lebensgefühl zu tun", äußerte Theresia Kunz von der Abteilung Kommunale Jugendarbeit am Landratsamt Verständnis dafür, dass die Mitteilung bei anwesenden jungen Leuten großen Unwillen erzeugte. Doch die Gemeinde sei verpflichtet den Jugendschutz einzuhalten. "In diesem Spannungsfeld gelte es eine Lösung zu finden. Jugendarbeit ist wichtig, aber muss in einer bestimmten Spur ablaufen, in der die Haftungsfrage berücksichtigt ist."

Noch nichts passiert

In der Diskussion meinten Mitglieder des Marktrats und Gäste, dass bisher nichts passiert sei. Deshalb könne der Bauwagen weiter genutzt werden, bis eine neue Lösung gefunden ist. Meyer sagte, er habe frühzeitig auf das Problem hingewiesen und Alternativen vorgeschlagen - etwa einen Raum im Jugendheim. Dies sei aber abgelehnt worden. Sowohl Marktrat Arthur Sommer als auch 3. Bürgermeister Christian Maischl wiesen darauf hin, dass bei der Einräumung von Rechten auch gewisse Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten übernommen werden müssen. Die Jugendlichen waren zu einer sachlichen Diskussion nicht bereit und verließen auf die Mitteilung, dass die Schließung ab sofort gelte, protestierend den Raum.