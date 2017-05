Politik Neualbenreuth

In der jüngsten Sitzung des Marktrats ging es um die Anlage eines Urnenfeldes und die Neugestaltung der Friedhofswege. Bei dem Urnenfeld wurde vorgeschlagen, sowohl einfache Gräber mit einheitlichen kleinen Namensplatten als auch kleine Urnengräber mit Einfassungen und Grabstein zu erlauben. Bürgermeister Klaus Meyer will deswegen noch einmal mit der Kirchenstiftung reden.

Marktrat Alexander Fellner kam auf das Problem der Entsorgung von Schnittgut zu sprechen. Besonders an Samstagen sollte eine Lösung gefunden werden, um der illegalen Entsorgung Einhalt zu gebieten. Marktrat Jürgen Heinl sprach die Erneuerung des Kinderspielplatzes in Ottengrün an und schlug eine Überdachung an der Haltestelle vor.