26.05.2017

Im Relegationsduell Kreisliga kontra Kreisklasse geht es für den ASV Waldsassen um den Klassenerhalt, für den SC Mähring um den Aufstieg. Beide Seiten geben sich zuversichtlich und hoffen auf einen Sieg.

Beim ASV sind alle heiß

"Sind nicht chancenlos"

Parkplätze Da momentan die Straße zwischen Neualbenreuth und Platzermühle erneuert wird, können nicht alle Parkplätze (nur für Spieler, Funktionäre und Schiedsrichter) oberhalb des Fußballplatzes genutzt werden.



Für Autofahrer aus Richtung Waldsassen und Mitterteich gibt es daher Parkplätze in Neualbenreuth am Festplatz (dreiminütiger Gehweg zum Stadion). Für Autofahrer aus Richtung Mähring und Tirschenreuth sind Parkplätze auf einem Feld neben dem Sportplatz ausgeschildert. (rti)

In der Relegation zur Kreisliga stehen sich am Samstag um 17 Uhr auf dem Gelände des TSV Neualbenreuth der ASV Waldsassen (13. Kreisliga Süd) und der SC Mähring (2. Kreisklasse Ost) gegenüber. Der Sieger spielt in der kommenden Saison sicher in der Kreisliga, der Verlierer muss auf eine weitere Chance hoffen. Die gibt es nur, wenn sich die SG Regnitzlosau oder der FC Tirschenreuth oder der FC Rehau für die Bezirksliga qualifiziert. Scheitern alle drei Vereine, spielt der Verlierer von Neualbenreuth in der Serie 2017/18 in der Kreisklasse."Alle Spieler, Vereinsmitglieder und Zuschauer sind heiß auf diese Partie", blickt ASV-Trainer Daniel Bindl dem Relegationsspiel entgegen. Die Klosterstädter, die erst vor einem Jahr in die Kreisliga aufgestiegen waren, wollen unbedingt den sofortigen Absturz verhindern. Bindl erwartet ein offenes Spiel gegen einen gleichwertigen Gegner. Bei seiner Mannschaft habe er im Frühjahr einen deutlichen Aufwärtstrend gesehen. "Vor allem spielerisch haben wir uns im Vergleich zur Vorrunde gesteigert." Bindl hofft auf einen Sieg, auch wenn einige Spieler etwas angeschlagen sind. Fehlen wird mit Sicherheit der erkrankte Alexander Siller. "Sein Ausfall ist schwer zu kompensieren", weiß der ASV-Trainer.Bei Kreisklassen-Vizemeister SC Mähring fehlt ebenfalls ein wichtiger Akteur. Roman Wimmer erlitt am vergangenen Sonntag im abschließenden Spiel bei Meister ATSV Tirschenreuth eine Knöchelverletzung. Mit 0:1 verlor der Sportclub in der Kreisstadt und verspielte damit den direkten Aufstieg. "Natürlich ist die Enttäuschung groß, weil ein Punkt zur Meisterschaft gereicht hätte", sagt Spielleiter Stefan Schneider. Besonders ärgerlich sei, dass "wir ausgerechnet in diesem entscheidenden Spiel die schlechteste Saisonleistung gebracht haben".Schneider sieht leichte Vorteile beim ASV Waldsassen, weil in der Kreisliga doch ein anderes Niveau gespielt werde. Ohne Erfolgsaussichten gehe aber seine Mannschaft nicht in die Partie. "Wir werden alles geben, um die Chance zum Aufstieg zu nutzen", verspricht der Spielleiter. "Und wenn wir unsere gewohnte Leistung abrufen können, sind wir sicher nicht chancenlos."