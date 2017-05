Sport Neualbenreuth

04.05.2017

Die Anlage des Golfclubs (GC) wird immer beliebter. Dies lassen die deutlich höheren Greenfee-Einnahmen durch die steigende Anzahl golfender Gäste erahnen, hieß es bei der Jahreshauptversammlung.

Wieder über 500 als Ziel

Grenzenlose Golfregion

Für Neueinsteiger Bei der Jahreshauptversammlung gab es auch Hinweise für Golf-Neueinsteiger sowie Golfinteressierte: Neben Golf-Schnupperkursen, die jeden Sonntag Nachmittag angeboten werden, gibt es auch individuelle Kurzkurse für 19 Euro. Nähere Informationen beim Golfclub, Telefon 09638/1271.

Dr. Wolfgang Ries gab bei dem Treffen im Clubhaus vor gut 40 Mitgliedern einen umfassenden Rückblick. Der Präsident berichtete über die Saison 2016. Diese sei bei relativ günstiger Wettersituation und Platzverhältnissen zur Zufriedenheit abgelaufen, wie es in der Pressemitteilung des Club-Sekretariats heißt. Ein Hauptthema der Versammlung waren die Vorbereitungen zur Jubiläumswoche anlässlich des 35-jährigen Bestehens. "Auch zu diesem Geburtstag hat sich der Golfclub wieder ein besonderes Bonbon ausgedacht um neue Mitglieder zu finden." Es seien verschiedene Vorschläge geprüft worden; ehe das Auditorium einstimmig zustimmte: Beim Eintritt in den Golfclub Stiftland ist während der Saison 2017 nur die Hälfte des normal üblichen Jahresbeitrages zu zahlen.Präsident Dr. Wolfgang Ries betonte, mit diesem wichtigen Baustein für den Club sollte es doch gelingen, die 500er Mitgliedergrenze wieder zu überschreiten und den gesundheitsfördernden Golfsport in der Region noch mehr publik zu machen.Er wies der Mitteilung zufolge in seiner Vorschau für das Jahr 2017 darauf hin, dass die günstige Lage des Golfclubs am Mittelpunkt Europas sich immer besser bemerkbar macht. Im Rahmen der Vermarktung wächst das nordbayerisch-westböhmische Golfgebiet immer näher zusammen. "Die bekannten Badeorte Karlsbad, Marienbad, Franzensbad sind ein echtes Zugpferd, so dass insgesamt mit einer weiteren Zunahme der Gästezahlen zu rechnen ist", heißt es. Viele Greenfeespieler seien ein wichtiges Standbein, aber für einen traditionellen Golfclub wie den GC Stiftland wären treue und zuverlässige Mitglieder noch wichtiger. "Sie sind die Stütze des Clubs", hob Präsident Dr. Ries deutlich hervor.Dr. Ries blickte kurz zurück auf die Gründung, den Bau der ersten 9 Bahnen und die Erweiterung 2002 zur 18-Loch-Golfanlage. Er betonte die vielen Vorteile eines traditionellen Golfclubs, wies aber auch auf die hohe Verantwortung des Vorstands hin. Auch dieses Jahr gibt es viele interessante Turniere im Golfclub Stiftland. Hervorgehoben wurde die Turnierwoche anlässlich der Geburtstagsfeier von 23. Juni bis 3. Juli. Das Hauptturnier mit dem Festakt am Abend ist am 24. Juni geplant. Abschließend wünschte Präsident Dr. Ries eine gute Golfsaison und peilte visionär die 40-Jahr-Feier an. (Info-Kasten)