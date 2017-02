Sport Neualbenreuth

10.02.2017

Überraschende Rochade im Stiftländer Trainerkarussell: Jürgen Schmidkonz, der aktuell noch den Kreisligisten SF Kondrau trainiert, übernimmt zur Spielzeit 2017/18 den Kreisklassisten TSV Neualbenreuth. "Als mein Abschied aus Kondrau feststand, haben mich Manfred Bauer und seine Kollegen vom TSV kontaktiert. Wir hatten einige positive Gespräche und fanden schnell einen gemeinsamen Nenner, auf dem die künftige Zusammenarbeit basiert", sagte Schmidkonz gegenüber Oberpfalz-Medien. Der erfahrene Coach gibt sich keinerlei Illusionen hin, in Bezug auf die Zielsetzung mit seinem neuen Verein.

Drähte glühen

"Zunächst einmal sollte der TSV in dieser Saison die Kreisklasse sichern. Aber auch im nächsten Jahr wird sich am Saisonziel wenig ändern." Schmidkonz erwartet große Schwierigkeiten, potenzielle Neuzugänge von einem Wechsel nach Neualbenreuth zu überzeugen. "Finanziell gibt es null Spielraum und auch von der Infrastruktur her gibt es zweifelsfrei attraktivere Anlaufstellen." Dennoch werde er in den nächsten Tagen und Wochen die Drähte glühen lassen, um aktuell unzufriedene Kicker in der nächsten Saison zum TSV zu locken. Aber auch dem bestehenden Kader traut der 43-Jährige zu, sich erfolgreich gegen den Abstieg zu stemmen. Der dritte Vorsitzende Manfred Bauer und die weiteren TSV-Verantwortlichen sprechen von ihrem "absoluten Wunschkandidaten". Nach fünf Jahren unter der Regie von Jaroslav Simku sei es an der Zeit, für einen Wechsel auf der Kommandobrücke. "Jaro hat sich während seiner Zeit beim TSV über die Maßen für die sportlichen Belange engagiert, dafür danken wir ihm sehr", sagte Bauer.